Asus ROG Phone 6D (Ultimate): herní bestie s motorizovanými dvířky pro účinnější chlazení

Nové ROG Phony vsází na čipset MediaTek Dimensity 9000+

Varianta Ultimate se chlubí unikátním systémem chlazení s motorizovanými dvířky

Ceny začínají na 23 300 korunách

Společnost Asus dnes uspořádala tiskovou konferenci, na které představila nové přírůstky do rodiny svých herních smartphonů. Dočkali jsme se dvou modelů: základního ROG Phone 6D a speciální varianty 6D Ultimate, která dostala navíc větší porci paměti a lehce odlišný design zad vybavených displejem i dvířky pro účinnější chlazení.

ROG Phone 6D Ultimate - Official unboxing video | ROG

Co se vzhledu týče, Asus nevymýšlel nic nového – základní model vypadá stejně jako tři měsíce starý ROG Phone 6, verze Ultimate má zase základy v ROG Phone 6 Pro. V obou případech se tak těšte na „divoký“ design zad s ostrými liniemi, netradičně tvarovaný fotomodul a také barvičky – ROG Phone 6D disponuje svítícím barevným logem složeným z RGB diod, jeho vybavenější sourozenec má na zádech dokonce PMOLED zobrazovač. Kvůli tomu je také o 8 gramů těžší, byť už základní varianta váží nadstandardních 239 gramů. Oba telefony disponují alespoň základní odolností vůči postříkání vodou dle standardu IPX4.

Čelní stranu nových herních mašin vyplňuje 6,78″ OLED displej s Full HD+ rozlišením, obnovovací frekvencí 165 Hz (pro dotyk 720 Hz) a podporou 10bitového HDR. Zobrazovač umí vykreslit široké spektrum barev nad rámec běžných barevných prostorů: DCI-P3 je pokrytý ze 111,23 %, sRGB dokonce ze 150,89 %. Jas může dosahovat hodnoty až 1 200 nitů.

Rámečky namísto výřezů

Přímo do displeje je zabudována čtečka otisků prstů. Oproti konkurentům ho nijak nenarušuje selfie kamerka – Asus ani tentokrát nevytvářel žádné otvory či výřezy, tudíž si hráči mohou užít celistvou plochu, byť vykoupenou širšími rámečky nad a pod displejem. Benefitem tohoto řešení je i přítomnost stereo reproduktorů namířených přímo na uživatele. O tom, že to Asus myslí s audiem vážně, svědčí i přítomnost 3,5mm jacku s podporou přehrávání hudby ve vysokém rozlišení.

Selfie kamerka má rozlišení 12 megapixelů, zadní fotoaparát pak tvoří následující kamery:

50Mpx hlavní se světelností f/1.9

13Mpx širokoúhlá s úhlem záběru 125° a světelností f/2.4

5Mpx makro s clonovým číslem f/2.0

Hlavní fotoaparát je schopný zaznamenávat video v 8K rozlišení při 30 fps, popř. 4K při 60 fps. Milovníci zpomalených záběrů si mohou navíc užít i 4K při 120 fps nebo Full HD při 240 fps.

Dvířka pro aktivní chlazení

Pod kapotou nových ROG Phonů překvapivě netiká čipset od Qualcommu, ale MediaTek Dimensity 9000+. Rozhodně se nejedná o žádné ořezávátko, ostatně v benchmarku AnTuTu tento čip sbírá skóre přesahující 1 milion bodů. Aby Asus tuto bestii uchladil, připravil si pro variantu Ultimate specialitu – na zádech se nachází motorizovaná dvířka nazvaná AeroActive Portal. Jedná se „bránu“ k internímu chlazení telefonu, kterou dokáže otevřít externí chladič AeroActive Cooler 6. Díky němu lze vnitřnosti ROG Phonu 6D Ultimate chladit výrazně účinněji a tím udržovat čipset v maximálních frekvencích po delší dobu.

To pochopitelně není jediná hráčská specialita. Mezi další patří například kapacitní triggery po stranách telefonu, rychlejší paměti typu LPDDR5 nebo přítomnost dvou USB-C: jedno na spodní straně, druhé na boku. Akumulátor se pyšní kapacitou 6 000 mAh a dobíjí se výkonem až 65 wattů. Bezdrátové nabíjení bohužel chybí. Operačním systémem je Android 12 opatřený ROG UI.

Cena a dostupnost

ROG Phone 6D a 6D Ultimate půjdou do prodeje v příštích týdnech, v nabídce bude pouze barevná varianta Space Grey. Evropské ceny jsou následující:

ROG Phone 6D v konfiguraci 12/256 GB přijde na 949 eur (asi 23 300 korun s DPH)

ROG Phone 6D Ultimate v konfiguraci 16/512 GB bude stát 1 399 eur (asi 34 300 korun s DPH), v ceně je i zmíněný externí ventilátor ActiveCooler 6

ROG Phone 6 BATMAN Edition - Official unboxing video | ROG

Do prodeje půjde ještě Batman edice, což je v podstatě základní model s tematickým prostředím oblečený do speciálního pouzdra. V kufříkovém balení k němu navíc získáte tematický kryt a LED projektor do USB-C, který je schopný zobrazovat známé netopýří logo. Tato exkluzivita přijde na 1 199 eur (asi 29 400 korun s DPH).