Apple zřejmě odškodní majitele iPhonů za utajené zpomalování

Na přelomu let 2017 a 2018 bylo zjištěno, že Apple softwarovými aktualizacemi záměrně zpomaluje starší iPhony. Firma z Cupertina se hájila tím, že tímto způsobem zabraňuje nežádoucím restartům způsobených zastarávajícími akumulátory, avšak tyto praktiky nebyly s uživateli do té doby nijak komunikovány. Apple následně přidal do iOS podrobnou správu baterie a dočasně zlevnil výměnu akumulátorů ve svých servisech, i tak ale musel čelit obří vlně žalob ze stran uživatelů.

25 dolarů na ruku za každý zpomalený iPhone

Zatímco ve Francii již Apple zaplatil pokutu 25 milionů EUR (asi 690 milionů korun), v USA bude za urovnání všech soudních žalob platit až 500 milionů dolarů (asi 12,7 miliard korun). Apple s touto částkou souhlasil letos v březnu, v minulém týdnu došlo americkými soudy ke schválení předběžné dohody. Kvůli koronavirové krizi ale Apple požádal o odklad plnění narovnání, ke kterému by nakonec mohlo dojít až v prosinci letošního roku.

Podle aktuálního znění dohody neskončí odškodné pouze v kapsách úředníků, ve výši 25 dolarů jej dostane každý uživatel iPhonu postiženého těmito praktikami. Částka se vzhledem k celkové výši schválených nároků může ještě měnit.