Apple znovu míří k soudu. Řemínky pro Apple Watch prý používají toxické „věčné chemikálie“

Americká firma znovu čelí obvinění u soudu, prý vystavuje své uživatele nebezpečí

To mají způsobovat toxické látky, tzv. věčné chemikálie, obsažené v gumových řemíncích pro Apple Watch

Apple v této otázce přislíbil nápravu již v roce 2022, zatím ale bez výsledku

Apple se dostal znovu do sporu, který aktuálně bude projednávat Severní okresní soud v Kalifornii. Předmětem sporu je výroba silikonových řemínků pro hodinky Apple Watch, které mají obsahovat nebezpečné látky a materiály rizikové jak pro samotného uživatele, tak pro životní prostředí. Americká značka přitom s těmito nařčeními bojuje již od roku 2022.

Apple Watch a „silikonové“ řemínky

Nejprve je dobré si specifikovat, oč vlastně jde, když hovoříme o „silikonovém“ řemínku pro Apple Watch. Apple nepoužívá skutečný silikon, ale pro zjednodušení tomu tak říkáme. Přesnější je označení „silikonový kaučuk“, který firma používá pro uzavřené řemínky z řady Solo Loop. Druhým materiálem, se kterým se u výrobců obecně setkáváme častěji, je fluoroelastomer.

Ten najdeme u všech základních sportovních řemínků pro Apple Watch, také u těch s logem Nike, anebo u různobarevného řemínku Ocean Band pro Apple Watch Ultra. Bohužel je to právě fluoroelastomer, který má obsahovat toxické složky zvané perfluorované a polyfluorované alkylové látky (PFAS), jinak známé též jako „chemické látky navždy“ či „věčné chemikálie“.

Problém věčných chemikálií

To nezní nijak dobře a skutečně nejde o žádné extra přívětivé látky, přitom s nimi ale každý uživatel přichází do každodenního kontaktu, nosí je na ruce. „Mohou vést ke zdravotním problémům, například poškození jater, onemocnění štítné žlázy, obezitě, neplodnosti a rakovině,“ varuje před PFAS Evropská agentura pro životní prostředí (EEA).

A pro „věčné chemikálie“? Mohou se totiž hromadit v lidském těle, náš organismus se jich nedokáže zbavit a ony tak mohou způsobovat různé problémy imunitního systému. Podobně neblahý dopad mají na životní prostředí, ve kterém se vlivem komplexního syntetického složení prakticky nerozkládají.

Apple: Najdeme udržitelnou alternativu!

Apple byl z využívání PFAS látek pro výrobu svých gumových řemínků nařčen již několikrát. V roce 2022 vydal 5stránkový dokument, ve kterém informuje o tom, že manipulaci s PFAS nebere na lehkou váhu. „Jsme odhodláni spolupracovat s našimi dodavateli na vytvoření bezpečnějších a udržitelnějších alternativ k PFAS pro použití v našich výrobcích a v celém průmyslu,“ stojí v prohlášení Applu z listopadu 2022.

Co se změnilo od té doby? Bohužel to vypadá, že vůbec nic. Tým výzkumníků z fakulty biochemie na Univerzitě v Notre Dame v americké Indianě prozkoumal v laboratoři 22 řemínků pro chytré hodinky rozličných značek, ve všech se nacházely věčné chemikálie v celkem vysoké koncentraci. Mezi řemínky testovaných značek nechyběly výrobky Fitbit, Samsung, Google, Casetify nebo právě Apple a Nike.

Soudní spor, ve kterém by dle obžaloby měl být Apple zoppovědný za vystavování zákazníků do nebezpečí bez jejich vědomí, je tak přímo navazující na studii Univerzity v Notre Dame, jenž byla publikována v prosinci 2024. „Žalovaný ví, že některé jeho výrobky obsahují PFAS. Ví také, že tyto chemické látky jsou nebezpečné,“ cituje magazín The Register obžalobu, ve které se mimo jiné hovoří i o dokumentu z roku 2022:

„Tento slib neinformuje spotřebitele o tom, které výrobky obsahují škodlivé chemické látky. [] Apple se mohl vyhnout nepřiměřenému bezpečnostnímu a environmentálnímu riziku pomocí dostupných výrobních alternativ a to, že tak neučinil, zatímco spotřebitelům nadále slibuje zdraví, wellness a udržitelnost, je podle zákonů na ochranu spotřebitele nezákonné, nekalé a podvodné.“

K novým souvislostem se vyjádřila i společnost Apple. Podle jejího tvrzení jsou řemínky bezpečné, navíc neustále probíhá jejich testování a přísné bezpečnostní kontroly. Konkrétní zjištění notredamské univerzity však firma nijak nekomentovala.

„Řemínky Apple Watch jsou pro uživatele bezpečné. Kromě vlastního testování spolupracujeme také s nezávislými laboratořemi, které provádějí přísné testy a analýzy materiálů použitých v našich produktech, včetně řemínků Apple Watch,“ sdělilo tiskové oddělení serveru MacRumors. I naše redakce o oficiální vyjádření požádala, zatím bez odpovědi.