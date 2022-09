Apple Watch Ultra opatrujte jako oko v hlavě. Oprava se může nepříjemně prodražit

Když Apple na své keynote představil dlouho spekulované hodinky Watch Ultra, které cílí především na náročné sportovce, mnohým ztuhnul úsměv na tváři. Nikoli však kvůli tomu, že by jim snad něco zásadního chybělo, ovšem cena 24 990 Kč s DPH je pro některé až příliš silná káva.

Pořizovací cenou však investice končit nemusí. Ačkoli by Apple Watch Ultra měly ustát i náročnější zacházení, rozbít si je rozhodně chtít nebudete. Potenciální cena opravy je totiž vyšší než u klasického modelu Series 8. Oprava rozbitého skla vyjde na asi 499 dolarů (cca 14 500 Kč s DPH), přičemž pokud si budete přát i výměnu baterie, firma z Cupertina si řekne o dalších 99 dolarů (cca 2 900 Kč s DPH). To vskutku nejsou lidové ceny a servisní zásah se tak majiteli pořádně prodraží.

Na druhou stranu se Applu musí nechat, že oprava chytrých hodinek není zrovna jednoduchý úkol, a to vzhledem k množství elektroniky (která zároveň splňuje celou řadu certifikací) vměstnaného do tak malého prostoru. Čeští majitelé Apple Watch Ultra by jistě více než kdy jindy ocenili službu Apple Care+, díky které se cena opravy může snížit na příznivější hodnoty. Ta bohužel na našem trhu není k dispozici.

Hardwarové parametry Apple Watch Ultra Konstrukce Rozměry: 49 × 44 × 14,4 mm, hmotnost: 61,3 g, zvýšená odolnost: 10 ATM Systém, procesor a paměť Operační systém: watchOS, čipset: Apple S8, dual-core, GPU PowerVR, RAM: neuvedeno, interní paměť: 32 GB Displej, konektivita a baterie 1,92", LTPO OLED, rozlišení: 502 × 410 px, NFC: , Bluetooth: 5.3, Wi-Fi: 802.11 b/g/n, GPS: , Baterie: neuvedeno, bezdrátové nabíjení: Cena: 24 990 Kč Kompletní specifikace