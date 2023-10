Apple Watch Series 10: revoluční změny, nebo opět jen drobné inovace?

Známý analytik tvrdí, že příští generace Apple Watch nenabídne nic převratného

Novinky jako microLED displej či měření krevního cukru dorazí nejdříve za dva roky

Možná ale Apple chystá překvapení v podobě zcela nového modelu

Chytré hodinky Apple Watch patří mezi jeden z nejpopulárnějších produktů v portfoliu značky Apple. Už od prvního uvedení na trh mělo zařízení zásadní vliv na konkurenci a staly se doslova synonymem pro chytré hodinky. Perfektní spojení s iPhonem se stalo téměř nedostižným vzorem pro všechny konkurenty, i když Apple Watch mají také své limitace. Nejeden zákazník by jistě očekával, že jubilejní desátá generace bude převratná a nabídne něco nového, čím opět zaujme. Posledních několik verzí totiž více než revolucí bylo mírnou evolucí.

Budou Apple Watch Series 10 jen další nudná evoluce?

Se svým příspěvkem do debaty přišel známý analytik Ming-Chi Kuo, který má zpravidla velmi dobré informace a příliš často se nemýlí. Tentokrát bohužel nenese žádné pozitivní zprávy, ba naopak – Apple podle něj do výročních Apple Watch Series 10 nechystá žádné speciální překvapení, kterým by potěšil věrné zákazníky a přilákal ty, kteří s pořízením chytrých hodinek od Applu ještě váhají.

Kuo tvrdí, že příští Apple Watch nebudou mít microLED displej a ani nebudou umět měřit hladinu cukru v krvi. Podle něj tyto funkce dorazí nejdříve za dva roky, pokud vůbec. Zatímco microLED panel by dříve či později dorazit mohl, neinvazivní měření krevního cukru, které by značně usnadnilo život nejen diabetikům, je poměrně složité na implementaci, a je tedy velmi nepravděpodobné, že se ho v dohledné době dočkáme. Lámat nad Applem hůl ale ještě nemusíte. Novinář Mark Gurman totiž tvrdí, že se příští rok dočkáme chytrých hodinek s označením Apple Watch X.

V současné chvíli není známo, zda se bude jednat o následovníka současného modelu, či půjde o prémiový produkt, který se bude prodávat společně s Apple Watch Series 10 a variantou Ultra. Je tedy možné, že příští generace Series 10 skutečně nebude nikterak inovativní, neboť si Apple nové prémiové funkce vyhradí pro zbrusu nový model. Mohla by se tedy opakovat situace, kdy gigant z Cupertina vydal iPhone X krátce poté, co na trh uvedl iPhone 8 a iPhone 8 Plus.