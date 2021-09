Apple Watch 7 mají problém. Továrny je nestíhají vyrábět

Představení nových iPhonů 13 se nezadržitelně blíží a společně s nimi se mají na konferenci Applu ukázat také chytré hodinky Apple Watch Series 7. Ty by měly projít velkou změnou designu a také zvětšením fyzických rozměrů. V poslední době se nicméně spekuluje o problémech, které má Apple s jejich produkcí.

První obavy vyjádřil už před časem server Nikkei, jehož informátoři tvrdí, že se Apple Watch Series 7 zdrží vinou změny designu. Viníkem ale může být také nedostatek displejů, který má být na rozdíl od současných Apple Watch poprvé plochý, nikoli zakřivený.

Apple Watch 7 možná dorazí jen v omezeném množství

Nyní se ke spekulacím o pozdějším zahájení prodejů přidal také Mark Gurman. Ten přišel s tvrzením, že Apple zahájení prodeje hodinek Watch 7 neodloží, nýbrž dodá na trh pouze omezené množství kusů. To by z hlediska Applu dávalo větší smysl, neboť nejrychlejší zákazníci by byli uspokojeni a zároveň by mohl kalifornský gigant nedostatek kusů vydávat za zvýšený zájem o jeho produkty.

Jestli tomu tak skutečně bude, bychom se mohli dozvědět už v nejbližší době, neboť Apple údajně plánuje představení iPhonu 13 a Apple Watch 7 již příští týden.