Apple vydal Final Cut 11 s umělou inteligencí, nejzajímavější funkci ale čeští tvůrci nevyužijí

Gigant z Cupertina vydal novou verzi populárního softwaru pro střih videí

Součástí je řada novinek, přičemž některé využívají umělou inteligenci

Tu nejžádanější v podobě Transcribe to Captions ale v Česku nevyužijete

Final Cut Pro patří mezi jeden z nejoblíbenějších programů od Applu, primárně mezi lidmi, které živí videotvorba. Nejnovější aktualizace Final Cut Pro 11 využívá výhody výkonných čipů řady M a přichází se zajímavými novinkami, především s využitím umělé inteligence. Tou patrně největší je Transcribe to Captions, která umožňuje rychle a přesně vložit skryté titulky. Jak už to tak u umělé inteligence v případě Applu bývá, ani tentokrát nejsme ochuzeni o jeden háček, ze kterého především čeští uživatelé nebudou příliš nadšení.

Nejzajímavější funkci v novém Final Cutu nevyužijete

Transcribe to Captions nabízí možnost automaticky vložit skryté titulky na časovou osu za použití obsáhlého jazykového modelu, který analyzuje řeč ve videu, a jehož trénování zajistil přímo Apple. K tomu stačí pouze jedno kliknutí, díky čemuž se tvůrcům videí značně usnadní práce. Novou funkci nicméně nevyužijí všichni, neboť alepsoň nyní při spuštění, je k dispozici pouze v angličtině. Jak uvádí Apple ve svém článku, funkce Transcribe to Captions používá jazykový model umělé inteligence, který byl vycvičen na základě mluveného zvuku v angličtině. Pokud se pokusíte použít funkci Transcribe to Captions s obsahem v jiných jazycích, jednoduše nebude fungovat.

Omezení je tedy stejné jako u služby Apple Intelligence, která je také dostupná pouze v americké variantě angličtiny. Apple přidá podporu dalších variant angličtiny příští měsíc v rámci aktualizace systému macOS 15.2, který je v současné době k dispozici v beta verzi, zatímco další jazyky, jako je francouzština, japonština, portugalština a španělština, budou podporovány od dubna 2025. Kdy plánuje Apple přidat podporu pro češtinu prozatím není známo, stejně jako kdy bude k dispozici tato funkce v českém jazyce.

Final Cut Pro 11 je nyní k dispozici stávajícím uživatelům jako bezplatná aktualizace a novým uživatelům za 7 990 Kč v App Storu. Noví uživatelé si můžou stáhnout 90denní zkušební verzi Final Cutu Pro zdarma. Final Cut Pro pro iPad 2.1 je již dostupný ve formě bezplatné aktualizace pro stávající uživatele a v App Storu za 129 Kč měsíčně nebo za 1 290 Kč ročně včetně měsíční bezplatné zkušební verze pro nové uživatele.