Apple už prodává bizarní držák na iPhone značky Belkin. Cena vás možná překvapí

Letos v rámci konference WWDC představil Apple systém macOS Ventura, jehož součástí je i funkce Kontinuita. Ta umožňuje využít zadní fotoaparát iPhonu jakožto webkameru pro videohovory na Macu, protože – jak známo – většina MacBooků má vcelku nekvalitní kameru s možností natáčet v rozlišení maximálně 720p.

Abyste ale iPhone na notebook správně přichytili, budete potřebovat originální držák značky Belkin. Apple jej konečně zalistoval na svém oficiálním e-shopu. Jde o magnetický puk, který se připevní na záda iPhonu s MagSafe. Nabízí kovové poutko na prst pro lepší držení v ruce, anebo právě plastové uchycení na víko MacBooku. Apple tvrdí, že hned po přiblížení Mac rozezná přítomnost iPhonu a nabídne jej jako alternativu k integrované webkameře. Stačí mít nejnovější iOS 16 a také macOS Ventura, který oficiálně vyjde v pondělí 24. října.

Již v červnu, když byl držák představen, byla palčivým tématem jeho cena. Na oficiálním e-shopu Apple si můžete doplněk zakoupit již nyní, a to za 890 Kč včetně DPH s bezplatným doručením do jednoho pracovního dne. Upřímně, dala by se očekávat i podstatně vyšší. Nesmíme však zapomínat, že nejde o produkt Apple, nýbrž o řešení třetí strany.