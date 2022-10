Apple vypustí macOS 13 Ventura za pár dní, domnívá se odborník. Dojde i na iOS 16.1?

Podle Marka Gurmana z tiskové agentury Bloomberg, jednoho z nejcitovanějších odborníků na společnost Apple, se v nejbližší době můžeme těšit na čerstvé novinky z oblasti hardwaru i softwaru „Designed in California“. V příštím týdnu by měly dorazit aktualizované MacBooky Pro se 14″ a 16″ obrazovkou. Do konce měsíce se očekávají také nové iPady Pro s čipsety M2. Vše pak završí příchod iOS 16.1, iPadOS 16.1 a také macOS 13 Ventura.

Gurman se stále domnívá, že říjnová premiéra nových Maců a iPadů bude komornější, bez velké pompézní akce: „Apple produkty uvede na svých webových stránkách bez takového shromáždění, jaké jsme viděli v září při debutu iPhonu 14.“ Přesné datum uvedení MacBooků Pro (2022), iPadů Pro či macOS Ventura zatím neznáme, zraky všech ale směřují k týdnu od 24. října.

Novinář Bloombergu však zmiňuje ještě jeden detail, který by veřejnosti neměl uniknout. Jedním z důvodů, kvůli kterým Apple neplánuje velkou tiskovou konferenci, je prý příprava na něco mnohem většího: „Domnívám se, že se Apple vyhnul další konferenci kvůli poměrně obyčejné povaze oznámení. Dále Apple pravděpodobně šetří marketingovou energii na debut náhlavní soupravy Reality Pro v příštím roce.“

Special Early Edition of Power On: Apple is launching the next iPad Pro with M2 very soon, new MacBook Pros are on track for later this year and Apple is planning to turn the iPad into a Google Pixel Tablet-like home hub next year. https://t.co/t3vsRzEakS

— Mark Gurman (@markgurman) October 15, 2022