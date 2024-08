Apple se zase omlouvá. Obyvatele Thajska pohoršila jeho nejnovější reklama

Apple se omluvil za reklamu, která podle některých zobrazovala Thajsko negativně

V 10minutovém filmečku se skupinka zaměstnanců Applu vydává do země

Firma vsadila na stereotypní humor, který se však nelíbí ani thajské vládě

Oddělení společnosti Apple pro vztahy s veřejností už má zase plné ruce práce. Kritika se snesla na nejnovější reklamu, která prý vyobrazuje Thajsko jako zaostalou zemi. Americký výrobce pak reklamu ze svého YouTube kanálu stáhl a vyslal omluvné vyjádření.

Dělá si Apple legraci z Thajska?

Zhruba 10minutová reklama ze série Out of Office zobrazuje známou skupinku zaměstnanců, kteří využívají zařízení a software společnosti Apple k řešení každodenních problémů mimo svou kancelář. Tentokrát se naši outsideři (v originále Underdogs) vydali do Thajska, odkud chtějí nějakou dobu vykonávat svou kancelářskou práci.

Krátký filmeček si dělá legraci především ze stereotypů o zemi. Ukazuje Thajsko jako zaostalou a málo rozvinutou zemi, kde nefunguje dopravní infrastruktura ani ubytovací systém, všude panuje chaos a nepořádek a domy jsou ošuntělé.

Obyvatelé Thajska se na sociálních sítích okamžitě dali do kritiky Applu. „Nepřijatelné, tato reklama je hluboce diskriminační vůči Thajsku. Působí zastarale, jako by patřila do jiné doby, snad před 60 lety. Vážně uvažuji o tom, že produkty Apple přestanu používat,“ napsal jeden z thajských občanů na síti X.

Apple: Omlouváme se

Vesměs negativních reakcí stran obyvatel asijské země se na sociálních sítích sešlo tolik, že Apple odstranil svou reklamu z YouTube kanálu i z platformy Apple TV. V pátek také firma vydala omluvné vyjádření: „Naším záměrem bylo oslavit optimismus a kulturu této země a omlouváme se, že jsme plně nevystihli současný život v Thajsku. Film se již nebude vysílat.“

K reklamě se negativně vyjádřila i thajská vláda. „Výbor pro cestovní ruch si příští týden předvolá společnost Apple k jednání v souvislosti s vydáním kontroverzní reklamy, která v Thajsku vyvolala vlnu nevole. […] Cílem tohoto kroku je řešit stížnosti veřejnosti a zajistit, aby image Thajska byla přesně reprezentována a podpořila tak růst a rozvoj cestovního ruchu. Výbor se bude snažit pochopit pohled společnosti Apple a pracovat na řešení, které bude v souladu s propagačním úsilím Thajska a národními zájmy,“ stojí v prohlášení na stránkách thajské vlády.