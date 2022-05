Apple se poučil z chyb. Očekávaná funkce Apple Watch se objeví v příští generaci

Představení Apple Watch Series 7 předcházelo množství spekulací. Ačkoli se většina z nich potvrdila, přítomnost senzoru pro měření tělesné teploty bohužel nebyla mezi nimi. Apple měl údajně tuto funkci již připravenou, nicméně kvůli problémům s naprogramováním funkčního algoritmu před finálním testováním se firma z Cupertina nakonec rozhodla tuto vychytávku do hodinek nepřidat. Alespoň to tvrdí uznávaný analytik Ming-Chi Kuo. Ten zároveň na sociální síti Twitter potvrdil, že se Apple implementace teploměru do svých hodinek nevzdal.

(1/3)

Apple canceled body temperature measurement for Apple Watch 7 because the algorithm failed to qualify before entering EVT stage last year. I believe Apple Watch 8 in 2H22 could take body temperature if the algorithm can meet Apple's high requirements before mass production.

— 郭明錤 (Ming-Chi Kuo) (@mingchikuo) May 1, 2022