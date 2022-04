První informace o Galaxy Watch 5. Dočkáme se nového designu?

Chytré hodinky Samsung Galaxy Watch 4 a Watch 4 Classic jsou poměrně zdařilým návratem Korejců k systému Wear OS. Staly se konkurencí Apple Watch pro uživatele Androidu, nicméně k dokonalosti mají daleko. Samsung v plánovaných Galaxy Watch 5 údajně chystá změny především designového rázu, a to jak z konstrukční stránky, tak i na úrovni softwaru.

Samsung podle serveru SamMobile u nástupce aktuálních chytrých hodinek opustí variantu Classic, což by znamenalo především ztrátu ovládacího prvku v podobě fyzické otočné lunety. To by byla rozhodně velká škoda, neboť společně s digitální korunkou se jedná o jeden z nejlepších způsobů ovládání chytrých hodinek, který je na trhu k dispozici. Plamínek naděje tady ale přeci jenom je – spekulovaná verze Galaxy Watch 5 Pro by si tuto vychytávku mohla ponechat. „Profesionální“ variantu by měly doplnit Galaxy Watch 5 ve dvou velikostech.

Kromě fyzické proměny se dočká inovace také nadstavba One UI Watch, která u Samsungu v současné době překrývá Wear OS 3. O jak velkou proměnu půjde, to prozatím nevíme, nicméně se dá předpokládat, že se bude jednat spíše o dílčí změny zaměřené na vylepšení uživatelského zážitku, než o kompletní překopání prostředí.