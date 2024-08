Apple se nečekaně objevil na olympiádě. Zastínil tím i hlavního partnera Samsung

Spojenectví olympijských her a velkých technologických značek není úplně ojedinělé. Kupříkladu jihokorejský Samsung je globálním partnerem již od roku 1998, tehdy se olympiáda konala v pro Čechy dobře známém japonském Naganu. A důležitým spojencem Mezinárodního olympijského výboru (MOV) je i letos v Paříži. K překvapení všech se však přímo v srdci olympiády objevil i jeho věčný sok – americká společnost Apple.

Výrobce iPhonů s olympiádou žádnou spolupráci nemá, tedy alespoň dle oficiálních zdrojů. Rozhodl se ale k chytrému marketingovému kroku. Celou Paříž a část Marseille oblepil plakáty s ilustracemi malíře Simona Landreina. Ten má velmi specifický komiksový styl svých maleb, využívá jednoduché kombinace barev, ale co hlavně – svá dílá vytváří výhradně na tabletech iPad, konkrétně v aplikaci Procreate s využitím stylusu Apple Pencil.

Umělec pro účely reklamní kampaně Applu vytvořil 23 variant plakátů se sportovní tematikou, které nesou jednoduché poselství: oslava sportu ve francouzské metropoli. Každý obraz hravou formou zachycuje různé sportovní disciplíny: jízda na kole, tenis, breakdance a podobně. Součástí je i nápis „Vytvořeno na iPadu Simonem Landreinem“.

„Projekt byl velmi podobný tomu, co už dělám, tedy karikaturám s danými tématy. Bylo pro mě tedy docela jednoduché podat svou interpretaci různých sportů prostřednictvím iPadu. Šlo mi o to, abych pobavil postavami a sporty, které provozují. Doufám, že výsledek je něco takového,“ uvedl Landrein pro francouzské Cnews.

Pro Apple jde o další úspěšný marketingový projekt. Do jedné z největších evropských metropolí, kterou během olympiády „vlastní“ Samsung, Apple umístil přes dvě desítky svých billboardů a plakátů, jež na první pohled ukazují sílu a využití jeho výrobků, aniž by zobrazovaly byť jen jediný produkt.

Because Apple is selling a story.

The new Designed with iPad campaign is genius. It grabs inspiration from their iconic #ShotOniPhone campaign.

The iPad itself is not even in the ads.

Why? Because the product sells itself. pic.twitter.com/LyTGsJDDlO

— Nikias Molina (@NikiasMolina) August 6, 2024