Apple přestal prodávat 27” iMac. Dočkáme se vůbec jeho nástupce?

Apple v tomto týdnu představil zbrusu nový počítač Mac Studio. Ten v jablečném portfoliu vyplňuje mezeru mezi Macem mini a Macem Pro, v některých ohledech dokonce překonává i druhý jmenovaný stroj. To ale neznamená, že jej má nahradit – zástupci Applu se na konci úterní tiskové konference nechali slyšet, že nový Mac Pro je stále v přípravě. A že se prý jedná o jediný počítač, u nějž ještě nedošlo k výměně procesoru Intel za vlastní. To nás vede k jednoduché otázce – a co 27” iMac?

27” iMac s Intelem už si nekoupíte

Loni na jaře Apple představil nový 24” iMac s barevným tělem a obecně se očekávalo, že podobného omlazení se dočká i větší model. To se ale zatím nestalo. Z nabídky byl navíc odstraněn i ten stávající. Jednalo se o jeden z posledních počítačů, který poháněl procesor od Intelu – s takovými procesory už v jablečném e-shopu najdete pouze některé konfigurace Macu mini a pak zmíněný Mac Pro.

Jestliže tedy Apple tvrdí, že Mac Pro je posledním počítačem, který je potřeba převést na vlastní platformu, je dost možné, že s 27” iMacem už v Cupertinu vůbec nepočítají. Koneckonců Mac mini (popř. výkonnější Mac Studio) ve spojení s novým monitorem Studio Display se jeví jako adekvátní náhrada. Sice se nejedná o all-in-one řešení s minimem kabelů, avšak uživatel nepřijde o žádné původní součásti iMacu – v novém monitoru totiž najde jak výkonné reproduktory, tak i webkameru či zásobu několika portů.

Apple nás pochopitelně může ještě překvapit a větší iMac do nabídky později vrátit, ale v tuto chvíli to na jeho reinkarnaci nevypadá. Rozhodně ne v letošním roce.