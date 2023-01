Apple na zítřek něco chystá. Odhalí nové MacBooky Pro a Mac Mini?

Informátor Jon Prosser z kanálu Front Page Tech, který je známý svými přesnými předpověďmi ze světa Applu a Googlu, zveřejnil na Twitteru zajímavou zprávu. Prý máme zítra sledovat Apple Newsroom, tedy webovou stránku, na které kalifornská firma zveřejňuje právě představené novinky. Že bychom se dočkali představení prvních letošních jablečných produktů?

keep an eye on apple’s newsroom tomorrow 😏

Apple skrze Newsroom obvykle představuje produkty, které nejsou natolik inovativní, aby si zasloužily samostatnou keynote. V úvahu aktuálně přicházejí počítače MacBook Pro a Mac Mini, které měly být údajně představené už loni na podzim. Obecně se předpokládá, že Apple u těchto strojů nebude vymýšlet nic nového – pouze ve stávajících tělech vymění procesory z řady Apple M1 za novější M2. Redaktoři serveru MacRumors jsou obeznámeni tím, že Apple bude koncem tohoto týdne pořádat setkání se zástupci médií, příští týden pak má novým produktům skončit embargo.

O tom, že se nové MacBooky blíží, naznačuje kanadský regulační údaj, v jehož databázi se 11. ledna objevil dosud neznámý jablečný počítat s označením 579C-A2779. Tento stroj má podporovat Wi-Fi 6E, což je standard, který díky podpoře 6GHz pásma nabízí vyšší rychlosti a nižší latenci.

New Apple MacBook Pro model A2779 seen in Industry Canada Radio Equipment List database. Approved on January 11, 2023. Likely the new M2 Max or M2 Pro. Device will support WiFi 6E / 6GHz band. pic.twitter.com/KmSo1aGp7G

— Wade Penner (@wadepenner) January 16, 2023