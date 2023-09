Apple může mít problém. Evropská unie si posvítí kromě App Storu také na iMessage

Apple bude nejspíš muset zbavit antimonopolních prvků také iMessage

EU se nelíbí, že zákazník nemá možnost výběru, přes co odesílat SMS zprávy

Evropská unie (EU) finišuje svou směrnici o digitálních trzích (DMA), která si dává za cíl ochránit menší firmy a technologické výrobce na eurounijních trzích. V rámci nařízení například bude muset společnost Apple otevřít své systémy obchodům s aplikacemi třetích stran, protože s App Storem se dopouští antimonopolního jednání. A to stejné možná platí o chatovací aplikaci iMessage.

Apple a EU – nekonečný příběh

Eurokomisařům se nelíbí fakt, že iMessage je předinstalován na každém iPhonu a není možné jej z telefonu odstranit, nebo dokonce nahradit jinou aplikací. Pokud nejste obeznámeni s problematikou, iMessage je na iPhonech výchozí aplikace pro odesílání a přijímání SMS zpráv. Tento její status nelze změnit. iMessage pak funguje také jako klasická end-to-end šifrovaná chatovací služba přes internet, ale výhradně mezi uživateli Apple produktů.

Nyní se projednává, zdali aplikace splňuje podmínky toho, aby legislativně byla tématem pro směrnici o digitálních trzích, či nikoliv. EU uvádí, že aby bylo na aplikaci pohlíženo jako na případného narušitele volného trhu, musí disponovat více jak 45 miliony aktivních uživatelů každý měsíc a její provozovatel musí mít v EU obrat přesahující 7,5 miliardy eur ročně, nebo alespoň tržní kapitalizaci vyšší než 75 miliard eur.

Není pochyb o tom, že by Apple nesplňoval uvedené finanční podmínky. Spekuluje se však o počtu měsíčních uživatelů, kteří přes iMessage skutečně posílají SMS zprávy – což je funkce, kterou v iOS neumí žádná jiná aplikace. Apple sdělil serveru Financial Times, že nařčení odmítá a iMessage rozhodně nespadá pod nařízení o digitálních trzích.

Pokud by se však prokázalo, že iMessage je aplikace, která ohýbá volný trh a splňuje podmínky monopolu, musel by být Apple nucen zpřístupnit možnosti iMessage i dalším aplikacím třetích stran (leč zatím není jasno, jak by to vypadalo v praxi). Vše se rozhodne na jaře příští rok, kdy má evropská směrnice o digitálních trzích vejít v platnost.