Apple Maps konečně mají webovou verzi, na konkurenci v Česku se stále nechytají

Mapy od Applu jsou konečně dostupné i na webu

Zatím jde ale pouze o veřejnou beta verzi

Český obsah ale chybí a funkce jsou také značně omezené

Apple konečně po letech spustil webovou verzi své služby Mapy, čímž naprosto zásadně rozšířil použitelnost svých map nad rámec pouhé aplikace.

Zatím jen v beta verzi

Mapy jsou k mání na adrese beta.maps.apple.com, zatím tedy pouze v beta verzi, a nabízí tak pouze základní funkcionalitu – mapové podklady, vyhledávání, trasy pro jízdu autem či chůzi, informaci o místech apod. Na pestré mapové podklady ale zapomeňte, stejně jako byste tu marně hledali pokročilou funkcionalitu.

Co se mapových podkladů týče, jsou české Mapy.cz od Seznamu daleko před Applem, zatímco co do funkcí a řekněme košatosti nabídky jsou zase někde jinde Mapy Google. Při letmém zkoumání několika menších českých vesniček jsou mapy od Applu na hranici použitelnosti a dokonce chybí i tak triviální funkce jako přidání více bodů do trasy. Kvůli tomu si tak nemůžete naplánovat cestu z bodu A do bodu B se zastávkou na benzínce či v obchodě mezi tím.

Téměř bez obsahu a pokročilých funkcí

Jestli se použitelnost map zlepší je otázkou, neboť v současném stavu „chybí“ neuvěřitelné množství funkcí. A sympatičtí Průvodci nejsou dostupní ani pro Prahu, natož pro menší česká města.

Uživatelé by měli mít možnost u některých restaurací údajně objednávat jídlo přímo z map, nicméně po rozkliknutí několika pražských restaurací nejen že jsem tuhle funkci neobjevil, neviděl jsem ani rozšířené informace na které jsem jako uživatel zvyklý například z Map Google.

V současnosti jsou webové mapy od Applu dostupné navíc pouze v angličtině a kompatibilní jsou pouze s prohlížeči Safari a Chrome na Macu a iPadu, zatímco na Windows se na ně oficiálně podíváte pouze skrze Chrome a Edge. Osobně jsem zkusil ještě oficiálně nepodporovaný prohlížeč Vivaldi a mapy fungovaly bez problémů.

S rozšířením se počítá

S rozšířením podpory více jazyků, prohlížečů i platforem se prý do budoucna počítá, byť tady Apple zatím žádné konkrétní sliby nedává.

V lokálním českém kontextu tak jde sice o možná hezkou, nicméně ve výsledku nejspíš dost zbytečnou iniciativu. Těžko si totiž představit, že by někdo používal webovou verzi map od Applu v její současné verzi, když máme na webu tak skvělé Mapy.cz a funkcemi i obsahem našlapané Mapy Google.