Apple chystá velké věci! V plánu je údajně duo VR headsetů Reality One a Reality Pro

Už příští týden nás Apple formou tiskové konference poctí řadou nových produktů, nejspíše novými iPhony 14, vylepšenými hodinkami Apple Watch Series 8 a dost možná také konečně novými sluchátky AirPods Pro 2. generace. Již delší dobu se však spekuluje o tom, že Apple přijde s ikonickým „one more thing“. A tím by tentokrát mohl být headset pro virtuální či rozšířenou realitu.

O představení tohoto zařízení se spekuluje již několik let. Zkušený expert na technologie a firmu Apple, Mark Gurman píšící pod křídly agentury Bloomberg, přišel s tím, že si Apple nechal u patentových úřadů v Americe, Evropě a třeba i v Austrálii zaregistrovat jména „Reality One“ a „Reality Pro“.

Znamená to ale, že je hardware určený pro jistou formu virtuální reality blíže? K tomu máme ještě velmi málo indicií. Již před pěti lety totiž novinář informoval o tom, že si Apple nechal patentovat název operačního systému „realityOS“, též „rOS“. Před třemi lety pak měl Apple zveřejnit vývojářský nástroj RealityKit pro vývoj aplikací pro virtuální realitu.

To ale ještě nemusí znamenat nic objevného. Na telefonech a tabletech značky Apple je rozšířená realita již dávno přítomna, například u některých stavebnic LEGO nebo v aplikaci Apple Mapy. Zbývá tedy otázka, kdy americký gigant představí hardware speciálně zaměřený na VR či AR. Gurman na závěr své analýzy zmiňuje, že podle něj to letos nebude – novinku tohoto ražení očekává až příští rok, nejpozději potom do roku 2025.