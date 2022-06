Apple a rozšířená realita? Podle Tima Cooka máme zůstat naladěni a čekat, co přijde

Před nedávnou vývojářskou konferencí WWDC se hlasitě spekulovalo o tom, zda tam Apple představí svoji první náhlavní soupravu pro rozšířenou/virtuální realitu, nebo alespoň zda vývojářům ukáže softwarovou platformu pro tento typ zařízení. Nestalo se ani jedno, avšak to rozhodně neznamená, že Apple v této oblasti nic nedělá – podle zasvěcených jen zatím není připraven na slavnostní odhalení. Kdy připraven bude?

Podle optimistů bychom se mohli jablečného headsetu dočkat ještě letos na podzim, střízlivější hlasy hovoří o jaru příštího roku. Polínko do ohně nyní přihodil sám ředitel Applu Tim Cook v rozhovoru pro China Daily, v němž byl na budoucnost AR/VR přímo dotázán.

In this @ChinaDailyUSA interview, @tim_cook was asked about AR and VR headsets…watch his response…  Reality 🥽 is coming@mingchikuo @Scobleizer @CharlieFink @SkarredGhost @CapStark7 pic.twitter.com/tJz5j9dBVB

