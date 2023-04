Apple chystá tři nové stolní počítače. Dočkáme se konečně inovovaného Macu Pro?

Konfigurační soubory aplikace Find My odhalily tři dosud nepředstavené Macy

Které z nich uvidíme na blížící se konferenci WWDC?

Už za měsíc a půl odstartuje letošní ročník vývojářské konference WWDC, na kterém Apple ukáže novinky ve svých operačních systémech, a možná se dočkáme i nějakého nového hardwaru. Svět netrpělivě očekává příchod jablečné AR/VR soupravy, dojít by ale mohlo na odhalení několika dalších produktů, například počítačů.

Loňský veletrh WWDC přinesl procesor Apple M2, který se okamžitě dostal do dvou počítačů – MacBooku Air a 13″ MacBooku Pro. Letos se ale historie opakovat nemá, podle obvykle přesného informátora Marka Gurmana se letos nových procesorů na WWDC nedočkáme. Tedy minimálně ne těch z rodiny Apple M3. Takže jaké nové počítače přichází v úvahu?

V konfiguračních souborech k funkci Find My se v minulých dnech objevily identifikátory tří nových počítačů – Mac14,8, Mac14,13 a Mac14,14. Z těchto kódu nelze rozklíčovat, o jaké stroje se jedná, avšak dávají určité vodítko – číslovka 14 totiž prozrazuje, že počítače bude pohánět procesor z rodiny Apple M2. Všechny tři počítače navíc pojí absence funkce Find My Left Behind, což znamená, že se jedná o stolní počítače. V úvahu tedy přicházejí iMac, Mac Studio a Mac Pro.

Je možné, že Apple využije WWDC k omlazení prvních dvou strojů, ovšem nad tím třetím visí velký otazník. Mark Gurman tvrdí, že nový Mac Pro letos opravdu dorazí, avšak zřejmě až na podzim. Gurman je i skeptický vůči Macu Studio s čipsety Apple M2 – Apple údajně tuto generaci úplně přeskočí, a do příštího Macu Studio nasadí až příští generaci procesorů M3. Prý tak učiní z obav, že by Mac Studio mohl lézt od zelí právě chystanému Macu Pro.

Gurman také potvrdil, že WWDC přinese 15″ MacBook Air, který má běžet pod taktovou procesoru Apple M2. Tento kus tak dorazí oproti svému menšímu sourozenci s ročním zpožděním a je možné, že obnovovací cyklus s ním sladí až u příští generace.