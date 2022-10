Apple chystá na říjen nové produkty, možná je představí v tichosti

Minulý měsíc Apple pořádal tradiční keynote zaměřenou na nové iPhony, Apple Watch a také sluchátka AirPods Pro. Tím ovšem gigant z Cupertina letos nekončí – podle celé řady zasvěcených má v rukávu ještě několik produktů, které by mohly spatřit světlo světa už tento měsíc.

Konkrétně se má jednat o nový iPad Pro, počítače Mac a Apple TV, alespoň dle novináře Marka Gurmana, který tuto možnost zmínil ve svém pravidelném newsletteru Power On. Odhalení dalších novinek ale nemá provázet podobně pompézní akce jako iPhony. Gurman je toho názoru, že Apple tentokrát vsadí na skromné představení v podobě tiskové zprávy, speciální akce pouze pro novináře za zavřenými dveřmi a aktualizace svého online obchodu.

A co že má Apple vlastně představit? Očekávat prý můžeme 11“ a 12,9“ iPad Pro, 14“ a 16“ MacBook Pro, Mac mini s čipsetem M2 nebo Apple TV s čipsetem A14 a 4 GB RAM, přičemž vše by se mělo dostat do prodeje ještě letos. Kromě informací o chystaných novinkách zmínil Gurman ještě to, že Apple údajně testuje poddisplejovou čtečku otisků prstů Touch ID. Fanoušci této technologie by se ale neměli radovat předčasně – do následující generace iPhonů se nejspíše nepodívá.