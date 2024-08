Apple chce sedřít evropské vývojáře z kůže, může si ukrojit až 25 procent zisků

Gigant z Cuperitna revidoval poplatky pro vývojáře v Evropské unii

Za odkazy vedoucí mimo App Store si může naúčtovat až 25 procent

A to i v případě, když uživatel na odkaz ani jednou neklikne

S otevřením operačního systému iOS také pro obchody s aplikacemi třetích stran si řada uživatelů a vývojářů slibovala vytvoření lepšího a spravedlivějšího prostředí. Poté, co regulační orgány v červnu obvinily společnost Apple z porušení zákona o digitálních trzích (DMA), upravuje Apple svá pravidla pro obchod App Store v EU. Na první pohled se zdá, že aktualizovaná pravidla dávají vývojářům větší volnost při propojování s nákupy zvenčí. Nová restriktivní struktura poplatků však bude nutit vývojáře platit Applu provizi za prodeje uskutečněné na jakékoli platformě, nejen na iOS, dokud budou obsahovat odkazy odjinud.

Apple může vývojářům naúčtovat až 25% poplatek

Od letošního podzimu budou moci všichni vývojáři v EU přidávat odkazy, které vedou k nákupům mimo jejich aplikace. Používání této funkce je však spojeno s tak vysokými poplatky, že je těžké si představit, že by ji nějaký vývojář aktivně využíval. Jakmile vývojář přidá externí odkazy, společnost Apple nově zpoplatní prodej digitálního zboží a služeb, ke kterému dojde do jednoho roku od data, kdy uživatel aplikaci nainstaluje, a to na jakékoli platformě, i když uživatel na externí odkaz nikdy neklikne.

In the European Union where the new DMA law opens up app store competition, Apple continues its malicious compliance by imposing an illegal new 15% junk fee on users migrating to competing stores and monitor commerce on these competing stores.https://t.co/YUYwsnrh32 pic.twitter.com/xAWGkOWPrH — Tim Sweeney (@TimSweeneyEpic) August 8, 2024

To by potenciálně mohlo zahrnovat nákupy uskutečněné v obchodě s aplikacemi třetí strany, nebo na webových stránkách vývojáře z jakéhokoli typu zařízení, například z počítače se systémem Windows. A pokud uživatel aplikaci znovu nainstaluje nebo aktualizuje, tato lhůta začne běžet nanovo. Poplatek činí 20 % pro aplikace nabízené pouze prostřednictvím obchodu App Store. Aplikace, které přidávají podporu pro obchody s aplikacemi třetích stran, platí 10 %, ačkoli se budou potýkat s dalšími souvisejícími poplatky. Kromě toho Apple zavádí 5% poplatek za prvotní pořízení digitálního zboží a služeb zakoupených na jakékoli platformě do jednoho roku od okamžiku, kdy si uživatel poprvé nainstaluje aplikaci. Celkově to znamená, že Apple si může vzít až 25% provizi z nákupů uskutečněných do jednoho roku od instalace, včetně předplatného mimo platformu a automatického obnovení.

Vývojářům se změny nelíbí

„Podmínky společnosti Apple činí distribuci aplikací prostřednictvím obchodu App Store i konkurenčních obchodů s aplikacemi pro iOS pro vývojáře naprosto neekonomickou,“ uvedl Tim Sweeney, generální ředitel společnosti Epic Games, ve svém příspěvku na sociální síti X (dříve Twitter), kde nová pravidla rozebírá. Apple uvedl, že poplatky odrážejí míru poskytovaných služeb a kvalitu, kterou jeho obchod s aplikacemi poskytuje. Mimo EU si Apple účtuje až 30% provizi z nákupů v aplikacích. Apple má také přísná pravidla týkající se odkazů na externí možnosti nákupu.

Nová struktura poplatků přichází v době, kdy se společnost Apple snaží vyhnout dalším restriktivním krokům ze strany EU. V červnu regulátoři obvinili společnost z porušení pravidel DMA, která zakazují antisteering, neboli bránění vývojářům, aby odkazovali uživatele na levnější možnosti nákupu mimo App Store. EU také udělila společnosti Apple pokutu ve výši 1,84 miliardy eur (asi 46 miliard korun) za to, že bránila aplikacím pro streamování hudby, jako je Spotify, zobrazovat levnější nabídky předplatného mimo obchod App Store.