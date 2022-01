Apple chce do příštích iPadů nasadit bezdrátové nabíjení. Experimentuje s netradičním řešením

Apple v posledních letech přidává do svých produktů podporu magnetického nabíjení. Tuto technologii najdeme v různých podobách u iPhonů, hodinek Apple Watch nebo počítačů MacBook Pro (a u 24“ iMacu pro napájení). Další na řadě jsou zřejmě iPady, u nichž Apple nad magnetickým nabíjením rovněž přemýšlí.

Bude se iPad Pro dobíjet bezdrátově jako iPhone?

Podle Marka Gurmana ze serveru Bloomberg Apple experimentuje s návrhem iPadu Pro s integrovaným magnetickým nabíjením. V tomto případě se nemá jednat o magnetický konektor jako v případě MacBooků Pro, ale o integraci cívky pro bezdrátové nabíjení s magnetickým prstencem okolo.

Apple prý původně kvůli cívce zvažoval výměnu kovových zad za skleněná, ovšem tím by výrazně utrpěla odolnost celého zařízení. Nakonec tak mají záda tabletu zůstat kovová, přičemž cívka pro bezdrátové nabíjení má být umístěna do středu pod skleněné logo Applu. To má být větší než u minulé generace, aby se pod ně veškeré komponenty pro bezdrátové nabíjení vešly. Prototypy údajně obsahují i silnější magnety než na iPhonech, aby bylo spojení tabletu s nabíječkou silnější a nabíjení rychlejší. Vše je zatím pouze ve stádiu prototypu a zatím není jasné, jak se technologie osvědčí k reálnému nasazení.

Na jaře dorazí iPad Air

Podle Marka Gurmana by Apple měl v letošním roce obměnit iPad Pro a iPad Air, přičemž druhý jmenovaný patrně dorazí už na jaře společně s třetí generací iPhonu SE. Japonský server MacOtokara tvrdí, že nová generace iPadu Air bude vypadat stejně jako ta aktuální, ale dostane do výbavy aktuální čipset A15 Bionic s podporou sítí 5G a novou širokoúhlou 12Mpx kamerku s funkcí Center Stage.