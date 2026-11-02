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Apple a Microsoft figurují na ruském seznamu nežádoucích firem, budou pod zvýšeným dohledem

Dominik Vlasák
Dominik Vlasák 2. 11. 15:00
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Putin s iPhonem, zákaz FaceTime
  • Ruská federace rozšířila svůj seznam firem spadajících pod zvýšený dohled o dvě firmy
  • Není jimi nikdo jiný než Apple a Microsoft
  • Oba giganti jsou v rámci Ruska povinni uchovávat komunikaci a zpřístupňovat data ruským orgánům

O situaci v Rusku se příliš dopodrobna bavit nemusíme, ostatně o konfliktu na Ukrajině toho již bylo napsáno hodně. Vzhledem k sankcím se k podnikání v největší zemi světa musely nějakým způsobem postavit i velcí nadnárodní giganti, přičemž se to nevyhnulo ani těm technologickým, jako je Apple či Microsoft. Ty podle agentury Bloomberg čelí ruským požadavkům na uchovávání a předávání údajů poté, co byly zařazeny do státního registru firem podléhajících zvýšenému dohledu.

Rusko si posvítí na Apple a Microsoft

Ruský regulační úřad pro komunikaci Roskomnadzor zařadil společnosti Apple a Microsoft na seznam organizátorů šíření informací, přičemž tato klasifikace s sebou nese povinnost uchovávat komunikaci a zpřístupňovat data ruským bezpečnostním orgánům. Tyto povinnosti se vztahují na korespondenci a zprávy obsahující zvukové nebo obrazové záznamy. Společnosti musí rovněž po dobu tří let uchovávat informace identifikující uživatele a záznamy o přenosu jejich komunikace na území Ruska. Podniky, které tyto požadavky nesplní, riskují pokuty a v konečném důsledku i omezení svých služeb.

Apple a Microsoft se tak připojily k dalším službám v tomto registru, mezi něž patří například WhatsApp, Telegram a Snapchat, přičemž Google a její služba videohovorů Meet byly na seznam zařazeny již v lednu. Toto opatření navazuje na blokování služby FaceTime v Rusku z prosince 2025.



iPhone s ruskou vlajkou



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Roskomnadzor toto omezení odůvodnil tvrzením, že služba byla využívána k podpoře terorismu, náboru nových členů a podvodům. Rusko již dříve omezilo volání přes aplikace WhatsApp a Telegram a zablokovalo aplikace Signal a Viber. Apple pozastavil prodej v Rusku v březnu 2022 v návaznosti na invazi na Ukrajinu a kromě toho zastavila vývoz do svého ruského prodejního kanálu a omezila službu Apple Pay. Smutnou skutečností je, že se nová zařízení od Applu do Ruska přesto dostávají, například skrze šedý dovoz z Turecka, Číny, Indie nebo Kazachstánu.

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Autor článku Dominik Vlasák
Dominik Vlasák
Nadšený redaktor, bláznivý cestovatel, fanoušek technologií a umělé inteligence, Star Wars a dobré kávy.

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