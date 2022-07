App Store se otevírá platebním systémům třetích stran. Má to ale háček

Před dvěma roky byla z App Store odstraněna populární hra Fortnite. Její vývojáři úmyslně porušili podmínky jablečného obchodu a propašovali do hry svůj vlastní platební systém, aby obešli placení provizí Applu. Firma z Cupertina tyto praktiky zakazuje po celém světě, ovšem jedna země má výjimku.

Minulý týden došlo k aktualizaci podmínek App Store, a to v souvislosti s novelizací zákona o telekomunikacích v Jižní Koreji. V něm je přímo uvedeno, že aplikace a hry distribuované skrze digitální obchody musí umožňovat platby alternativními cestami. Proto se Apple přizpůsobil a připravil pro tamní potřeby API StoreKit External Purchase Entitlement, které umožní vnořit do aplikací více platebních systémů.

Apple na svých stránkách varuje, že Korejci použitím alternativních platebních systémů přijdou o některé výhody, které jim App Store běžně nabízí – rodinné sdílení, žádosti o nákup, historie transakcí, správa předplatných či vrácení peněz. Tyto položky si musí zajistit vývojář či provozovatel platebního systému vlastní cestou.

Není to poprvé, co se Apple musel sklonit před zákony konkrétní země a konat proti svému přesvědčení – do letošního roku například musel ve Francii přidávat k iPhonům sluchátka, přestože na ostatních trzích je z balení odstranil v roce 2020.