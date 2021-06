Aplikace Philips Hue ve zcela nové verzi. Máme pro vás přehled novinek

Letos v říjnu tomu bude devět let, co se na trhu objevilo první chytré světlo pod značkou Philips Hue. Za tu dobu se chytré osvětlení stalo synonymem pro moderní domácnost. K nejlepším produktům na trhu bezesporu patří i produkty řady Philips Hue, mezi kterými najdeme nejen chytré žárovky či světla, ale samozřejmě i LED pásky, venkovní osvětlení a celou řadu dalšího příslušenství.

Pokud doma nějaký produkt ze systému Philips Hue máte, pravděpodobně k jeho ovládání používáte stejnojmennou mobilní aplikaci. Ta se dnes dočkala vydání zcela nové verze s pořadovým číslem čtyři. Ta byla zcela od základu přepsána a vylepšena, pomohl i feedback a hodnocení uživatelů z App Store a Google Play.

Nová mobilní aplikace Philips Hue rovněž přichází s přepracovanou a podstatně přehlednější grafikou. Výrobce se chlubí, že dohromady nová verze obsahuje více než stovku vzměn ylepšení, mezi kterými nechybí například ani režim pro leváky. Já jsem měl možnost ji zhruba týden používat a zde jsou mé první dojmy.

Nová aplikace i nová grafika

To, že se jedná o zcela novou verzi, poznáte už při prvním spuštění, kdy vás přivítá vylepšené grafické prostředí s celou řadou příjemných detailů, které usnadňují používání. Na hlavní obrazovce tradičně vidíte jednotlivé místnosti a zóny, včetně posuvníků a vypínačů. V případě, že v domě využíváte více než jeden bridge, lze se mezi nimi (a spravovanými světly) přepínat skrze dedikované tlačítko. Pořadí místností a zón lze nově měnit přidržením prstu na dané položce.

Nejvíce změn se odehrálo v detailu místnosti či zóny. Jakmile si položku otevřete, na jedné obrazovce uvidíte nejen dostupné scény, ale i seznam všech světel včetně jejich grafických ikonek. U starší verze aplikace tyto položky byly rozděleny do dvou obrazovek, což nebylo příliš pohodlné. Kromě standardně dostupných scén zde nově najdete i přístup do galerie dalších scén, které byly ve starší verzi zbytečně schované a řada uživatelů o nich vůbec nevěděla.

Přepracování se dočkal i správce barev (color picker). Ten byl v minulé verzi celkem chaotický zejména v případě, že jste v jedné místnosti měli více světel a chtěli u nich nastavit odlišené barvy. V nové verzi pod kruhem s výběrem barev rovnou vidíte i jednotlivá světla, takže ihned víte, které upravujete.

Rutiny nahradily automatizace

Nová verze aplikace Philips Hue 4.0 upravuje i funkcionalitu druhé hlavní nabídky – ta se jmenuje automatizace a jak už název napovídá, slouží k vytváření automatizovaných profilů. Na výběr máte celkem pět typů – probouzení a usínání se světlem, příchod a odchod z domova a plně manuální režim. Sympatické je, že u jednotlivých typů automatizací lze nastavit i časovou odchylku (například „zhasni světla 5 minut po tom, co odejdu z domu“, nebo „rozsviť světlo A a B 10 minut před západem slunce“).

V plánu jsou i dynamické scény

Používáte-li v domácnosti specifická barevná světla, která lze synchronizovat skrze rozbočovač Hue Play HDMI Sync box, můžete si vytvořit tzv. oblast Zábavy. Ta nově nabízí jakýsi 3D náhled na místnost, do které lze umístit jednotlivá světla, a to včetně nastavení jejich výšky. Díky tomu byste po zdárné konfiguraci měli mít ještě lepší zážitek z jednotlivých světelných scén, respektive z přenášení barevného podkresu (například z TV) do světel.

Uživatelé aplikace pro iOS dále mohou využívat nové (vlastní) Zkratky; ty nahrazují původní widgety. Nová mobilní verze aplikace Philips Hue 4.0 vychází právě dnes, tedy 3. června. V případě, že vám zatím telefon update nenabídl, zkuste pár dní vyčkat.

Výrobce i nadále plánuje aplikaci vylepšovat – v budoucnu například přibudou dynamické scény, se kterými bude možné automaticky upravovat barvu světel podle aktuálního času. Ráno vám tedy například světla budou svítit bílou barvou, zatímco odpoledne a k večeru postupně přejdou do žluté.