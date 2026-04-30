Anker Soundcore Boom Go 3i v prodeji: kompaktní outdoorový reproduktor s řadou praktických vychytávek

- Outdoorový reproduktor Soundcore Boom Go 3i od Ankeru s certifikací IP68 a zvýšenou odolností proti pádu míří na český trh
- Nabízí pokročilé funkce v podobě programovatelného tlačítka, RGB podsvícení a bezpečnostní sirény
- Disponuje 4800mAh baterií pro až 40 hodin provozu, umožňuje dobíjení dalších zařízení a na českém trhu se prodává za 1 989 Kč
Společnost Anker uvedla na našem trhu do prodeje přenosný Bluetooth reproduktor Soundcore Boom Go 3i. Model představený na veletrhu MWC v Barceloně je určen pro venkovní využití, čemuž odpovídá konstrukce s certifikací IP68 (odolnost proti prachu a vodě) a deklarovaná odolnost proti pádu z výšky až jednoho metru.
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Reproduktor o rozměrech 105 × 45 × 102 mm váží 380 gramů. Je vybaven silikonovým poutkem pro zavěšení a dvojitým úchytem, který umožňuje fixaci například na řídítka kola. O zvukovou reprodukci se stará 15W mono měnič s maximální hlasitostí 92 dB. Zařízení využívá technologii BassUp 2.0 pro posílení basů a nabízí možnost úpravy zvuku v mobilní aplikaci Soundcore prostřednictvím ekvalizérů.
Mobilní aplikace kromě nastavení zvuku nabízí přístup k režimu Eco Mode, nastavení podsvícení, funkci amplionu skrze nahrání hlasu do telefonu, budíku i bezpečnostního alarmu, kterým lze vyplašit například zvěř nebo na sebe upozornit v případě zranění nebo jiného nebezpečí. Po pěti stisknutích tlačítka se na jednu minutu spustí siréna v plné hlasitosti.
Uživatelé si mohou také přemapovat fyzické tlačítko na vybrané akce, například přepínání mezi zvukovými profily nebo změnu světelných efektů. Často používané funkce tak lze ovládat přímo z reproduktoru bez nutnosti pokaždé otevírat aplikaci v telefonu.
Fajn je i fakt, že integrované RGB podsvícení reaguje na přehrávanou hudbu a lze je přizpůsobit konkrétní situaci. V aplikaci je možné vybírat z několika režimů synchronizovaných s rytmem i z klidnějších ambientních efektů. Snadno tak můžete upravit světelnou atmosféru pro komorní večírek, posezení na terase nebo podsvícení úplně vypnout kvůli úspoře baterie třeba při poslechu venku. Sportovní režim navíc umožňuje synchronizovat blikání světla se stopkami nebo odpočítáváním, které se zobrazuje postupným rozsvěcením a zhasínáním čtyř proužků na horní straně reproduktoru.
Výdrž baterie dosahuje až 24 hodin při 50% hlasitosti a vypnutém podsvícení. V režimu Eco Mode se může prodloužit na slušných 40 hodin, zatímco při maximální hlasitosti se zapnutými světelnými efekty reproduktor vydrží přibližně šest hodin. Praktický digitální displej na boční straně zobrazuje stav baterie a hlavní stavové ikony včetně Bluetooth připojení nebo aktivního režimu BassUp, takže uživatel rychle vidí aktuální stav zařízení i bez kontroly v telefonu.
Boom Go 3i může zároveň posloužit jako záložní zdroj energie. Díky USB-C výstupu s funkcí powerbanky dokáže dobít jiné zařízení, typicky telefon, což se může hodit během dnů strávených mimo dosah zásuvky. Celková kapacita baterie reproduktoru je 4 800 mAh.
Pro bezdrátové připojení využívá Soundcore Boom Go 3i nejnovější technologii Bluetooth 6.0 a podporuje kodeky SBC a AAC. Reproduktor je připravený také na Auracast, lze jej spárovat s druhým kusem Boom Go 3i pro stereofonní přehrávání a podporuje režim Party Mode pro synchronizované mono přehrávání napříč třemi a více kompatibilními reproduktory.
Soundcore Boom Go 3i od Ankeru je v Česku dostupný ve čtyřech barevných variantách – černé, béžové a modré za doporučenou cenu 1 989 Kč. Později se přidá ještě růžová varianta.