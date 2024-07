Animovaný Terminátor míří na Netflix. Známe datum premiéry

Netflix připravuje anime adaptaci známého Terminátora

Děj se má odehrávat v roce 1997 a opět půjde o záchranu lidstva

Na streamovací platformě se objeví už 29. srpna

Streamovací gigant Netflix je znám pro svůj pozitivní přístup k japonské animované tvorbě. Na platformě najdete nejen řadu klasik, jako je třeba Cowboy Bebop či One Piece, ale také řadu zajímavých novinek, kupříkladu Cyberpunk: Edgerunners nebo Arcane. Tentokrát chce americká společnost zaujmout především všechny fanoušky devadesátkové klasiky Terminátor, kterou chystá adaptovat právě do podoby anime. První animovaný film o Terminátorovi vypadá ve svém debutovém teaser traileru velmi povedeně. Netflix už zveřejnil první pořádný trailer na snímek Terminátor Zero, který má na svědomí anime studio Production I.G. a který bude k dispozici 29. srpna.

Animovaný Terminátor se na Netflixu objeví už koncem prázdnin

Seriál sleduje bojovnici hnutí odporu, která je vyslána do vzdálené minulosti roku 1997, kde má za úkol chránit vědce, který vyvíjí umělou inteligenci schopnou konkurovat Skynetu, což by pro lidstvo mohla být dobrá zpráva. Z teaseru si lze jen těžko udělat představu o příběhu, ale Zero vypadá velmi akčně a nechybí ani mnoho výbuchů a robotických lebek. O dabing se postarají kupříkladu André Holland, Rosario Dawson, Ann Dowd a Sonoya Mizuno, spolu s Timothy Olyphantem v roli Terminátora.

Seriál je součástí pokračující expanze Netflixu do animované tvorby, která zahrnuje připravované seriály podle her Tomb Raider, Devil May Cry a Minecraft a také seriál inspirovaný severskou mytologií od Zacka Snydera. Je taktéž součástí solidní nabídky sci-fi na streamovacích platformách v letošním létě, počínaje spin-offem Star Wars Akolytka na Disney Plus a konče novým seriálem Sunny na Apple TV Plus.

