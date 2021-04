Android sbírá 20× více uživatelských dat než iOS, tvrdí nová studie

Otázka soukromí je v dnešní internetové době čím dál tím palčivější. Kdejaká webová stránka či aplikace sbírá co možná největší množství dat, přičemž velmi často selhává v jejich ochraně. S uživatelskými daty se poté obchoduje na černém trhu a uživatelé jsou následně mnohem více vystaveni různým druhům podvodů.

Apple i Google se delší dobu snaží sběr dat omezit na co možná nejnižší míru. Zatímco Applu se to víceméně daří, Google je na tom o poznání hůř. Není se co divit, firmu z Mountain View živí primárně reklama a k jejímu přesnému cílení je potřeba co největší množství dat. Konkrétní množství sběru dat nicméně zkoumal Douglas Leith z Trinity College.

Výsledkem jeho výzkumu je, že Google v rámci Androidu sbírá zhruba 20x více dat než konkurenční systém od Applu. Při sběru dat vycházel Leith z telemetrických údajů nejen při používání předinstalovaných aplikací, ale také ho zajímalo, kolik dat sbírají zařízení v případě, kdy nejsou aktivně používána.

Oba systémy zasílají data i v případě, že uživatel není přihlášen či ručně neodvolal souhlas se zasíláním informací. Údaje zařízení posílají na příslušné servery, i když uživatelé dělají naprosto banální věci, jako je vložení SIM karty nebo úvodní nastavení. Pakliže své zařízení nepoužíváte, navazují operační systémy spojení se servery zhruba každé 4,5 minuty. Zajímavý je také objem dat za 12 hodin – v případě iOS se jedná o zhruba 52 kB, u Googlu je to skoro 1 MB.

Celkově ve Spojených státech za 12 hodin nasbírá Android 1,2 TB uživatelských dat, zatímco Apple pouhých 5,8 GB. Firma z Cupertina se k výzkumu odmítla vyjádřit, nicméně Google své stanovisko zveřejnil. Podle něj je výzkum neobjektivní, neboť nerozlišuje, jaká data se na servery zasílají. Googlu se také nelíbí použitá metodologie.

Gigant z Mountain View se brání tím, že moderní chytré telefony pracují určitým způsobem, při kterém je sběr dat nutný. K obhajobě použil Google příměr k automobilům, které podle něj také posílají velké množství dat zpátky do továrny. Ačkoli musíme přiznat, že určitý sběr dat je pro využívání chytrých telefonů nezbytný a ne všechna data mají stejnou váhu, trochu nás zarazilo, jaký nepoměr mezi odvěkými rivaly v tomto ohledu panuje.