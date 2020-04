Android a iOS bychom mohli předběhnout do 300 let, vtipkoval šéf Huawei

Zakladatel a šéf společnosti Huawei Ren Zhengfei na sebe upozornil v nedávném rozhovoru pro čínský magazín Dragon, v němž se humorně vyjádřil na adresu konkurence v podobě Googlu a Applu. Mimo jiné se totiž rozpovídal na téma operačních systémů. Podle něj si zákazníci po celém světe zvykli používat zařízení s Androidem či iOS, čemuž odpovídají celosvětově vysoká prodejní čísla.

Čínský výrobce má tak před sebou nelehký úkol, pokud by se v budoucnu chtěl prosadit s vlastním řešením. „Huawei se do klání operačních systémů zapojil příliš pozdě. K pokoření Androidu a Applu bychom potřebovali velké množství času, ale do 300 bychom to snad stihli,“ zavtipkoval na adresu konkurence Zhengfei.

Pro úplnost dodejme, že Huawei v minulém roce představil vlastní operační systém Harmony OS (Hongmeng OS), který by se však do chytrých telefonů dostal pouze za předpokladu, že by výrobce nemohl používat Android.