Amazfit Falcon se vezou na trendu odolných chytrých hodinek. Parametry rozhodně neurazí

Čínská značka Amazfit je proslulá svou nositelnou elektronikou, především pak odolnými chytrými hodinkami T-Rex 2. Jim v dohledné době přibyde nástupce v podobě hodinek Amazfit Falcon, které je v rámci portfolia přeskočí a zákazníkům nabídnou ještě lepší poměr ceny a výkonu, alespoň podle anonymního leakera, který dal tip známému serveru GSMArena. Na co se údajně můžeme těšit?

Amazfit Falcon budou lákat zákazníky na 1,28“ AMOLED panel s rozlišením 416 × 416 pixelů a maximální jas 1 000 nitů. Chybět by nemělo ani 32 MB RAM, 4 GB interní paměti, Bluetooth 5.0, baterie s kapacitou 400 mAh a výdrží až 14 dní, operační systém Zepp OS či voděodolnost 20 BAR.

Co se týče funkcí, ty by měly hodinky přebrat od T-Rex Pro 2, tedy se můžeme těšit na senzor 24hodinové měření srdečního tepu, okysličení krve, sledování stresu či měření více než 150 sportovních aktivit. Přesnějšímu záznamu má poté napomáhat dvoupásmová GPS. Chytré hodinky Amazfit Falcon by měly být představeny už příští týden, 13. října.