Alan Wake se vrací. Kultovní herní thriller letos vyjde ve vylepšené verzi

Společnost Remedy po několika informačních únicích oficiálně potvrdila přípravy remasterované verze kultovního herního thrilleru Alan Wake z roku 2010. Remaster nabídne přepracovaný model hlavního hrdiny i celkově vylepšené grafické zpracování.

Poprvé na PlayStationu

Na pultech obchodů by se hra měla objevit v průběhu letošního podzimu, byť konkrétní datum vydání zatím neznáme. Na PC ji exkluzivně nabídne Epic Games Store, k dispozici však bude rovněž na Xboxu Series S/X a vůbec poprvé (původně šlo o exkluzivitu pro Xbox 360) se objeví také na konzolích od Sony – PS4 a PS5.

Vylepšená verze nabídne kompletně přepracovanou vizuální stránku s rozlišením 4K, moderními technologiemi nové generace i kompletně přepracovaným modelem hlavního hrdiny Alana Wakea. Obsah doplní komentář kreativního ředitele a scénáristy Sama Lakea a dvojice příběhových rozšíření The Signal a The Writer. Naopak akčněji střižená odbočka s podtitulem American Nightmare součástí balíčku patrně nebude.

Alan Wake je psychologický thriller, ve kterém se v roli spisovatele vydáte na americký severozápad ve snaze vypátrat ztracenou manželku.

Dočkáme se pokračování?

Spolupráce se společností Epic není náhodná. V minulém roce totiž studio Remedy uzavřelo právě s Epicem dohodu o vydání dvojice připravovaných her. Jednou z nich by měl být multiplatformní titul s vysokým rozpočtem (na internetu se spekuluje o pokračování Alana Wakea), zatímco druhý projekt by měl být menší, avšak zasazený do stejného vesmíru.