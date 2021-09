Fanoušci retro her, pozor! Legendární pecky od Nintenda míří na Switch

Herní společnost Nintendo je tak trochu svět sám pro sebe. Japonská firma vždy sázela na své exkluzivní značky, jako je Mario, The Legend of Zelda, Metroid či Fire Emblem. Vlastní cestu razila také se svým hardwarem, který mnohdy sklízel velké úspěchy, jako v případě Wii či handheldu DS, jindy skončil v propadlišti dějin, viz např. Wii U.

Obzvláště úspěšnou řadou hardwaru byly kapesní konzole Game Boy, na které vyšlo několik tisíc her. Právě ty (nebo alespoň jejich část), by se měly podívat na Nintendo Switch, poslední dosud vydanou konzoli japonské společnosti. To alespoň naznačil leaker NateDrake v podcastu Nate the Hate.

Hry z konzolí Game Boy a Game Boy Color by měly být dostupné skrze emulátory v rámci předplatného Nintendo Switch Online. Na co si pravděpodobně budeme muset nechat zajít chuť, je knihovna her, jež vyšla na Game Boy Advance, s jejíž kompatibilitou údajně Nintendo prozatím nepočítá. Jestli se spekulace potvrdí, se máme dozvědět již brzy, konkrétně tento měsíc.

Hry z Game Boye na Nintento Switch už tento měsíc?

Už nyní si v rámci online služby můžete na konzoli Switch zahrát téměř stovku her ze starších konzolí NES a SNES. Ukrátit si čekání tak můžete u titulů jako The Legend of Zelda: A Link to the Past, Super Mario World, Donkey Kong Country či Demon’s Crest.