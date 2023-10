Aktuální akce v App Store: neznámé GTA, severská survival strategie a netradiční zápisník

Po menší odmlce je tady opět náš páteční přehled toho nejzajímavějšího, co aktuálně naleznete zdarma či se zajímavou slevou na App Store. Tentokrát můžeme z našeho výběru vypíchnout například poměrně neznámý díl ze série Grand Theft Auto s podtitulem Chinatown Wars, severskou strategii, kde jde primárně o přežití jménem Bad North: Jotunn Edition nebo netradiční zápisníček s názvem DayGram – One line a day diary.

GTA: Chinatown Wars

Her ze série Grand Theft Auto je poměrně dostatek, nicméně ta s podtitulem Chinatown Wars patří mezi to nejlepší, co kdy vzniklo pro kapesní konzoli Nintendo DS. Tentokrát však nemusíte oprašovat stařičkou konzoli, ale můžete se pustit do nelítostné války gangů rovnou ze svého chytrého telefonu. Hra se pyšní nejen nadčasovou hratelností a pro sérii netradičními mechanikami, ale také neotřelým vizuálním stylem. Původní cena byla 125 korun.