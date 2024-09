Aktuální akce v App Store: logické RPG, tajemná adventura a mazání nevyžádaných objektů

Máme tady opět pátek a s ním i náš pravidelný výběr toho nejzajímavějšího z aplikací a her, co se momentálně nachází na App Store zdarma, či alespoň se zajímavou slevou. Tentokrát můžeme vypíchnout třeba logické RPG s názvem Dungeon Tracer, tajemnou pixelartovou adventuru jménem Milkmaid of the Milky Way nebo užitečný nástroj pro mazání nevyžádaných objektů z fotek Magic Photo Eraser.

Kdo by neměl rád zajímavé slevy. Ačkoli jsou mnohé aplikace a hry pro iPhone atraktivní samy o sobě a jejich vývojáři si zaslouží respekt, z pohledu čtenáře rozhodně potěší, když se nějaké tu a tam objeví v akci či jsou rovnou k dispozici zdarma. Tento seriál se věnuje výhodným nabídkám na App Store a přináší vám pravidelné tipy na užitečné aplikace a zábavné hry. Akce běží v době publikace článku – jejich platnost nejsme schopni vždy garantovat a některé už mohly pominout. Nejaktuálnější zvýhodněné nabídky naleznete na této stránce. Původní ceny jsou přepočítávány z amerických dolarů a v českých korunách se mohou mírně lišit.

Pro Wrestling Manager 2024

Sportovních manažerů je na trhu vcelku přehršel, přičemž některé z nich umějí zprostředkovat zážitek také z méně známých sportů, minimálně v našem středoevropském prostoru. Řeč je o titulu Pro Wrestling Manager 2024, který vám umožní prožít kariéru manažera wrestlingové hvězdy a pomoci jí dosáhnout věčné slávy. Původní cena byla 250 korun.