Aktualizace, která rozbíjí hodinky Apple Watch. Nestáhli jste ji náhodou i vy?

Nejnovější aktualizace watchOS 11.1 Beta 3 vám může rozbít Apple Watch

Problémy hlásí několik uživatelů na fórech Reddit, hodinky po updatu nejdou zapnout

Apple aktualizaci zrušil, v tuto chvíli ji není možné stáhnout

Pokud používáte hodinky Apple Watch s operačním systémem watchOS 11 v beta verzi, dejte si velký pozor. Podle uživatelů na Redditu aktualizace v některých případech vůbec nefunguje, způsobuje kolaps celého systému. Na konci pak hodinky nejdou zapnout, což vede k záplavám reklamací a stížností od zákazníků.

Beta ničí hodinky Apple Watch

Na fóru Reddit zveřejnil jeden z uživatelů snímek obrazovky, na kterém je vidět, jak stahuje update jménem watchOS 11.1 Beta 3. Bohužel v tuto chvíli přesně nevím, zdali jde o veřejnou či vývojářskou betu. Postěžoval si, že aktualizace nepřináší nic nového. To ale bezesporu není ten hlavní problém.

Uživatel s přezdívkou u/SafetyLeft6178 totiž tvrdí, že aktualizace byla stažena zpět, protože způsobovala kolaps zařízení. V některých případech po aktualizaci hodinky zkrátka nefungovaly a bylo nutné vyhledat autorizovaný servis.

„Vypadá to, že beta verzi stáhli. Zprávy se stále načítaly, než je systém zablokoval, protože to trvalo příliš dlouho. Při pokusu o vstup do Soukromí a zabezpečení v Nastavení se watchOS také zablokuje,“ napsal u/SafetyLeft6178.

Složitá re-instalace systému

Pro zákazníky s beta verzí to představuje významný problém, protože ani autorizovaný servis nedělá na počkání reinstalaci firmwaru na starší verzi. Tedy pokud donesete k opravě hodinky s watchOS 11.1 v beta verzi, pracovníci nedokáží „jen tak“ nainstalovat na hodinky starší verzi. Při vstupu do beta testu navíc přebíráte zodpovědnost, protože výrobce vás informuje o tom, že verze s předběžným přístupem mohou obsahovat chyby.

Co se týče 3. aktualizace watchOS 11.1 Beta, tu Apple skutečně stáhnul, protože aktuálně ji nelze vyhledat ani jako vývojářskou, natož pak veřejnou. Pokud jste tedy aktualizovat nestihli, možná dobře pro vás. Není však vyloučeno, že se podobná chyba objeví u některé z dalších aktualizací.