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Akční kamery mají nového vyzyvatele! Dreame Leaptic Cube nabídne trojici magnetických modulů

Dominik Vlasák
Dominik Vlasák 9. 9. 6:30
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Akční kamera Dreame Leaptic Cube
  • Dreame odhalilo detaily o své nové akční kameře Leaptic Cube
  • Ta nabídne rozlišení 50 Mpx, možnost natáčet až v 8K a systém odnímatelných modulů
  • V Evropě se bude prodávat už příští měsíc za cenu okolo 10 tisíc korun

Akční kamery jsou poměrně specifickou kategorií pro specifický okruh uživatelů. I tak ale mají nadšenci do adrenalinových sportů a vloggeři na výběr z poměrně velkého množství produktů, které se nyní rozrostou o novinku od čínské společnosti Dreame. Akční kamera Dreame Leaptic Cube byla původně veřejnosti představená už dříve, nicméně až nyní jsme se konečně dočkali detailů, včetně ceny a dostupnosti.

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Akční kamera s odnímatelnými moduly

Od původního oznámení byla akční kamera od Dreame vylepšena o připojitelný modul powerbanky, který prodlužuje výdrž baterie. Kromě toho nabízí Leaptic Cube relativně kompaktní modul akční kamery a modul s dotykovým displejem a větší baterií, díky čemuž se doba provozu počítá až na 200 minut záznamu, což není vůbec málo. Hlavní roli hraje 50Mpx senzor o velikosti 1/1.3″ a optika se světelností f/2.8 a 155° úhlem záběru. Díky tomu může kamera natáčet až v 8K rozlišení, případně ve 4K s HDR, a také zvládne zpomalená videa ve 120 snímcích za sekundu, taktéž ve 4K.

Kameru lze používat samostatně i bez modulu s dotykovou obrazovkou, díky čemuž je menší a lehčí než konkurenční modely, jako je například DJI Osmo Action 4. Ovládání je možné buď skrze dotykový displej, nebo pomocí doprovodné aplikace pro chytré telefony. Dreame slibuje poměrně velkou variabilitu co do možnosti použití, k čemuž právě mají přispět odnímatelné moduly. Jejich nabídku plánuje Dreame postupně rozšiřovat, stejně tak chystá například kryt pro natáčení pod vodou.



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Dreame svou akční kameru Leaptic Cube prezentovalo na veletrhu IFA v Berlíně, což znamená jediné – podívá se také na evropské trhy. Konkrétně bychom se měli dočkat už příští měsíc, přičemž cena Dreame Leaptic Cube byla stanovena na 400 eur, tedy zhruba 9700 korun s daní.

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Autor článku Dominik Vlasák
Dominik Vlasák
Nadšený redaktor, bláznivý cestovatel, fanoušek technologií a umělé inteligence, Star Wars a dobré kávy.

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