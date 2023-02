Akční hra Dead Island 2 vychází již za měsíc. Ve vývoji strávila neskutečných 9 let

Někdy stačí opravdu hodně dlouho čekat a nakonec se dočkáte. Své o tom ví vydavatelský dům Deep Silver, který v roce 2011 vypustil do světa Dead Island polského studia Techland, akční hru odehrávající se v zombie apokalypse. Nástupce v podobě Dead Island 2 byl oznámen v létě 2014 s tím, že na trh dorazí v polovině roku 2015. Sliby chyby…

Po všemožných peripetiích totiž hra vychází až letos, konkrétně 21. dubna 2023, tedy neuvěřitelných 9 let poté, co byla poprvé představena. Vývojáři to oznámili na svém twitterovém profilu s tím, že vše je kompletně hotovo a k vydání může dojít o týden dříve. Poslední termín vydání byl totiž 28. dubna 2023.

You asked for it, you got it. Dead Island 2 went gold and it's coming out a week early.

See you in HELL-A on April 21, 2023.#DeadIsland #SeeYouInHELLA pic.twitter.com/8Gu28bIcUS

