AI Agent od Honoru odhalí deepfake video a zruší předplatné. Poprvé se objeví u tohoto modelu

Čínský technologický gigant je na letošním ročníku veletrhu IFA hodně vidět. Ve čtvrtek jsme se dočkali evropské premiéry skládačky Magic V3. My v redakci jsme ji měli možnost otestovat s dvoutýdenním předstihem, díky čemuž si u nás můžete přečíst podrobnou recenzi. Velkým tématem je aktuálně umělá inteligence, která se samozřejmě nevyhnula ani modelu Magic V3, nicméně dostupné funkce využívají ekosystému od Googlu.

To ale neznamená, že by Honor nepracoval na vývoji vlastního řešení s označením AI Agent, který funguje lokálně, ale v případě potřeby se umí doptat i do cloudu, či získat data z internetu. To později doplní aktuálně poskytované nástroje od Googlu, jako je rychlejší vyhledávání kdekoliv na obrazovce, simultánní překlad, transkripce audionahrávek, generativní práce s textem (vše zatím pouze v angličtině) a generativní úpravy fotek.

AI Agent si můžete představit nejen jako balíček funkcí, ale také jako jakéhosi osobního asistenta, který vám pomůže s celou řadou běžných úkonů, ale dokonce pohlídá vaše předplatná či rozpozná podvodná videa, tzv. deepfake. Ukázku rozpoznání si můžete prohlédnout v příspěvku ze sociální sítě X.com níže. To osobně považuji za skvělou věc, protože žijeme v době, kdy začíná být uměle vytvořený obsah k nerozeznání od toho skutečného.

„Náš detekční systém využívá pokročilé algoritmy k pečlivé analýze různých prvků, včetně syntetických nedokonalostí na úrovni pixelů, artefaktů kompozice okrajů, návaznosti mezi snímky, konzistence účesu kolem obličeje a uší a umístění syntetických stop. Zkoumáním těchto charakteristik dokáže technologie přesně identifikovat upravený obsah a odlišit ho od toho autentického,“ stojí v tiskové zprávě výrobce.

Výhodnou AI Agenta má být fakt, že by měl být kompatibilní i s aplikacemi třetích stran a jeho využití tak nebude omezené jen na nástroje od Googlu či Honoru. Asistent se rovněž dokáže učit z návyků uživatele i toho, jak smartphone používá a na základě toho dělat různá rozhodnutí. Pokud se například bude blížit doba, kdy se vám na rok prodlouží předplatné nějaké služby, AI Agent vás na to upozorní. V Číně přes něj bude možné objednat i jídlo či lístky na kulturní události.

For example, cancelling subscriptions… a pain no more. The HONOR AI Agent understands the on-screen content and is able to then make the multiple steps in the process needed to cancel the subscriptions.#HONORIFA2024 #UnfoldYourMagic pic.twitter.com/5HHECum41a

— HONOR (@Honorglobal) September 6, 2024