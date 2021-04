A pak že to nejde. Kutilům se podařilo upgradovat RAM i SSD u Maců s čipem M1

Ačkoliv po vypuštění nové řady Maců s procesory M1 se zdálo, že nebude možné dodatečně navyšovat operační paměť ani měnit SSD disky, nyní to vypadá, že čínští kutilové už našli cestu. Do budoucna by tak mělo být možné upgradovat např. Macbook s 8 GB RAM paměti na 16 GB. Operační systém MacOS by v těchto případech neměl poznat rozdíl a daný hardware bude považovat za originální.

Taková změna ale určitě nebude pro každého. Samozřejmě se jedná o neoficiální postup, který není technicky nejjednodušší, a existuje možnost poškození daného zařízení. Zároveň se na takto upravený počítač asi těžko může vztahovat jakákoliv záruka.

Pro upgrade je pak potřeba vybrat dostatečně kvalitní a rychlé komponenty, které nebudou daný Mac zpomalovat. I to může být jeden z oříšků.

Těžko bychom mohli očekávat, že Apple půjde těmto upgradům naproti, nicméně by bylo určitě dobrou zprávou, kdybychom se podobné možnosti vylepšení dočkali i u nové řady Maců s procesory Apple Silicon. V průběhu roku se čeká představení iMaců, menšího Macu Pro i dalších MacBooků Pro. Apple tedy opět nezahálí a chystá celou řadu nových produktů.