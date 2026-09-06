7 českých YouTube kanálů pro fanoušky aut: od Vaculíka po MenTovu garáž

- Martin Vaculík vysvětluje techniku, David Kubrt vyráží za ojetinami a Bez Komprese otevírá dveře do dílny
- Ukaž Káru spojuje výjimečná auta s jejich majiteli, MENTSGARAGE staví na životě s vlastními vozy
- Elektromobilům se věnuje fDrive.cz, dlouhodobé projekty a opravy najdete u WeAreCarFans
Ještě na přelomu tisíciletí si musel fanoušek aut na novou porci testů počkat. Auto Tip tehdy vycházel jednou za čtrnáct dní a televizní motoristické pořady začínaly v přesně určený čas. Na další vydání i vysílání se zkrátka čekalo.
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Dnes lze během jediného večera sledovat rozebírání porouchaného motoru, cestu do Německa za ojetinou, nabíjení elektromobilu i vyprávění majitele o vysněném voze. Česká automobilová scéna na YouTube nabízí redakční testy, několikahodinové vlogy i seriály, v nichž se jedno auto vrací před kameru celé měsíce. Těchto sedm kanálů ukazuje, jak rozdílně se dá o autech vyprávět.
Auto.cz
Auto.cz připomíná klasické motoristické médium, na YouTube však může střídat velmi rozdílné formáty. Na jednom kanálu najdete krátká Auta z pekla, běžné recenze, návštěvy továren i dlouhé rozhovory v pořadu Auta Martina Vaculíka. Právě Vaculík patří k hlavním důvodům, proč kanál odebírat. Techniku dokáže rozebrat do hloubky a zároveň vysvětlit, co konkrétní konstrukce znamená pro člověka, který auto vlastní nebo o jeho koupi přemýšlí.
Jindy dostanou prostor spalovací motory, dodávky nebo zákulisí automobilek. Videa působí jako práce zkušené redakce, jejich podoba se však mění podle tématu. Rozhovory dostávají klidnější tempo, zatímco krátké kuriózní příběhy zůstávají stručné.
fDrive.cz
fDrive.cz se soustředí na elektromobily, hybridy a další technologie v dopravě. Videa často řeší konkrétní otázky: jak rychle vůz nabíjí, kolik spotřebuje na dálnici, jak daleko dojede nebo zda se jeho infotainment dobře ovládá. V jednom z aktuálních videí redakce podrobila nabíjecímu testu velkoprostorový Xpeng X9 na pražské nabíjecí stanici.
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Čísla mají v testech důležité místo a doplňují je zkušenosti z běžného používání auta. Delší videa se věnují celému vozu, kratší jedné funkci či problému a Future Cast přináší rozhovory o budoucnosti dopravy.
Pro fanouška klasických spalovacích motorů bude nabídka menší. Kdo však vybírá elektromobil nebo chce sledovat vývoj nabíjecích technologií, najde tu témata, kterým se obecněji zaměřené kanály věnují jen občas.
Ukaž Káru
Na kanálu Ukaž Káru přitahuje pozornost automobil i člověk, který s ním přijel. Mates a Mára zvou majitele supersportů, neobvyklých přestaveb i starších vozů a nechávají je vyprávět, jak se k autu dostali. Díky tomu může vedle Ferrari nebo McLarenu fungovat i upravená škodovka, pokud má dobrý příběh. Dobře to ukazuje Filip Salač, jehož McLaren 600LT se v pořadu přirozeně propojil s kariérou českého motocyklového závodníka.
Rozhovor se v tomto dílu střídá s jízdou a záběry auta, takže výsledek působí spíš jako automobilový portrét než jako běžná recenze. Produkce je uhlazená a mnohé novější díly nesou označení 4K, hlavní atrakcí však zůstává souhra moderátorů s hostem. Ukaž Káru se vyplatí pustit ve chvíli, kdy vás kromě parametrů zajímá také původ a osud konkrétního vozu.
MENTSGARAGE
MenT svůj kanál popisuje slovem carlifestyle a přesnější označení se hledá těžko. Dlouhodobě sdílí život s vlastními vozy. Diváci sledují nákupy, cesty, změny v garáži i zkušenosti, které se ukážou až po měsících a desetitisících kilometrů. Při ohlédnutí za rokem s Porsche shrnuje zkušenosti, které nasbíral jako majitel.
Podobně osobní jsou díly o Audi A8, dalších Porsche nebo novém Mercedesu-AMG. Videa mají čisté moderní zpracování a svižný vlogový rytmus, všechno však stojí na MenTově osobnosti a jeho autech. Právě v tom spočívá kouzlo kanálu i jeho hranice: kdo si k autorovi cestu najde, bude se do garáže pravidelně vracet.
David Kubrt
David Kubrt se věnuje prověřování a dovozu ojetých aut na zakázku, především z jihozápadního Německa. Videa zachycují vybraný vůz, přejezdy, zastávky i první dojmy z cesty. Mnohé epizody přesahují hodinu a některé se dostávají i přes dvě a půl hodiny.
Dobře to ukazuje více než hodinové video, ve kterém posádka vyráží elektromobily vybírat auta do Německa. Přejezdy a rozhovory v autě se střídají se zastávkami u jednotlivých vozů, takže dlouhá stopáž může fungovat i jako kulisa při práci. Při samotném prověřování auta už se vyplatí sledovat i obraz. Výraznou roli hrají humor a nadsázka. Kdo chce rychlou odpověď na jedinou otázku, může se v dlouhé stopáži ztratit. Pro zájemce o ojetiny je hlavním lákadlem možnost sledovat celý proces od výjezdu až po závěrečné posouzení vozu.
Bez Komprese
Kanál Bez Komprese vznikl kolem autobazaru a servisu a v dílně je jako doma. Vedle oprav a úprav se na něm objevují rally, recenze i krátké každodenní vlogy. Známou součástí jeho historie je rallyová Škoda 130 LR přezdívaná Vilík, aktuální videa se však věnují také moderním převodovkám, nepojízdným autům nebo upraveným japonským vozům.
Podobně vypadají i další díly: místo hotového vozu na otočném podstavci dostanete práci, hledání problému a rozhovory lidí, kteří na autě právě pracují. Některé kratší epizody nesou přímo označení No Cut Vlog. Výsledkem je bezprostřední pohled do prostředí, kde se auta opravují, stavějí a zkoušejí. Při opravě vlastního auta se však musíte řídit servisním postupem pro konkrétní model.
WeAreCarFans
WeAreCarFans stojí na dlouhodobých projektech. Auto se koupí, opravuje, pokazí, znovu vrátí do provozu a po několika týdnech se objeví v dalším dílu. Právě nečekané problémy a pokračování v dalších epizodách drží příběh pohromadě.
Natáčení si zachovává bezprostřednost dílenského vlogu. Vedle aut dostala v aktuální tvorbě výrazný prostor přestavba bývalého kravína a budování nového zázemí. Někoho stavební odbočka potěší, jiný si vybere jen automobilové díly. WeAreCarFans tím dobře ukazuje největší změnu proti éře časopisů: na YouTube může příběh auta pokračovat celé měsíce, dlouho za pomyslnou poslední stranou původního testu.
Na další díl už se nečeká
Čtrnáctidenní čekání na nový Auto Tip vystřídala nabídka, která se doplňuje prakticky každý den. Dnešní fanoušek aut si proto může kdykoli vybrat mezi technickým rozborem, jízdou, nákupem ojetiny nebo pohledem do dílny. Záleží jen na tom, zda má právě dvacet minut, nebo celý večer.