34 let žaláře za to, že tweetovala. Saúdská Arábie nemá se ženami slitování

Zatímco v evropském prostoru řešíme neadekvátní mzdové rozdíly mezi muži a ženami, v Saúdské Arábii tak daleko ještě nejsou. Ostatně teprve před několika lety jim král Salmán milostivě povolil cestovat mimo domov bez svolení manžela, a dokonce i řídit automobil. Tato „pokroková“ rozhodnutí však neznamenají, že by se v absolutistické monarchii na Blízkém východě schylovalo ke zrovnoprávnění žen s muži.

Své by o tom mohla vyprávět Salma al-Shehab, doktorandka univerzity v Leedsu. Ta byla odsouzena k 34 letům vězení za retweetování příspěvku aktivistky pro rovnoprávnost žen a následné příspěvky, které tyto postoje podporovaly. Po návratu do vlasti v lednu 2021 byla okamžitě zatčena, přičemž na rozsudek čekala až do dnešních dní.

Žena byla nejprve odsouzena k 6 letům odnětí svobody za „veřejné pobuřování a snahu o destabilizaci státu“. Prokurátorům se ale výše trestu nezdála adekvátní, a proto pro al-Shehab požadovali mnohem přísnější sazbu. Tu umožňují uložit protiteroristické zákony a zákony o kybernetických zločinech, čehož nakonec soud využil. Rozsudek byl oficiálně vynesen 8. srpna a stal se tak nejdelším trestem pro ženu za aktivismus v oblasti rovnoprávnosti žen v Saúdské Arábii.

Svoboda slova a lidská práva jsou v blízkovýchodním království stále poměrně cizí pojmy. Nejen v důsledku soudu s al-Shehab, ale například také kvůli vraždě novináře na tureckém konzulátu je Saúdská Arábie dlouhodobě terčem kritiky vrcholných představitelů západních států.