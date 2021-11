120W nabíjení výrobcům nestačí, brzy se dočkáme nového maxima

Jedním ze stěžejních témat v rámci mobilního světa je v posledních letech rychlé nabíjení. Výrobci stále nepřišli s novým typem baterie, která by uspokojila nároky moderních čipsetů, tak alespoň do svých telefonů přidávají rychlé nabíjení, jež se aktuálně zastavilo na výkonu 120 W, který nabízí Xiaomi 11T Pro. To nicméně některým výrobcům nestačí.

Podle známého leakera Digital Chat Station je na spadnutí nabíjení s výkonem 150 W, alespoň tak se vyjádřil na sociální síti Weibo. Nezapomněl také dodat, že takto vysoký výkon nebude jen teoretickou hračkou, ale „velmi brzy“ se objeví také v masově vyráběném zařízení.

Jaký vliv bude mít 150W nabíjení na životnost baterie, je prozatím záhadou

Dá se předpokládat, že smartphone se 150W rychlým nabíjením se dobije o něco málo rychleji, než jak je tomu v případě Xiaomi 11T Pro, které doplní šťávu z 0 na 100 procent za zhruba 21 minut. Otázkou ovšem zůstává vliv rychlého nabíjení na životnost baterie. Ačkoli Xiaomi i Oppo tvrdí, že 120, resp. 125W nabíjení, sníží kapacitu baterie po 800 nabíjecích cyklech o 20 % (zhruba 2 roky běžného používání), jedná se o laboratorní testy, které se v praxi nemusejí shodovat s realitou.