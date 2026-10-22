10 hodin streamování za 100 korun. Microsoft zveřejnil zvažovaný ceník cloudového hraní

- Microsoft v listopadu zpoplatní cloudové hraní
- Nový systém lze již nyní testovat v programu Insider, 10 hodin hraní přijde na 100 korun
- Předplatitelé služby Game Pass získají pár hodin streamování měsíčně zdarma
Microsoft na začátku září oznámil kontroverzní změnu služby Xbox Cloud Gaming – zatímco dosud byla součástí předplatného Game Pass, nově si hráči budou muset za cloudové hraní připlácet. Důvody jsou vcelku pochopitelné – náklady na poskytování cloudového hraní neustále rostou a okruh lidí, kteří službu využívají, se rozšiřuje. Nově tak bude platit jednoduché pravidlo „čím častěji hrajete, tím více platíte“.
Cloudové hraní pouze za peníze
Dosud platilo, že předplatitelé služby Game Pass Ultimate měli přístup ke zcela neomezenému cloudovému hraní v nejvyšší kvalitě. Tento přístup se ale brzy změní, Microsoft se totiž chystá zavést následující limity vázané na úroveň předplatného:
- Game Pass Essential – 5 hodin cloudového hraní měsíčně v maximálním rozlišení Full HD
- Game Pass Premium – 10 hodin cloudového hraní měsíčně v maximálním rozlišení Full HD
- Game Pass Ultimate – 15 hodin cloudového hraní měsíčně v maximálním rozlišení 1440p
Za další hodiny cloudového hraní si budou muset zájemci připlatit, a to v rámci služby Cloud Playtime. Ta je zatím dostupná pouze skrze program Xbox Insider a její ceny jsou následující:
- 30 minut hraní (max Full HD) zdarma s reklamami
- 10 hodin hraní (max Full HD) za 3,99 USD (asi 105 korun s DPH)
- 25 hodin hraní (max Full HD) za 7,99 USD (asi (asi 210 korun s DPH)
- 50 hodin hraní (max Full HD) za 11,99 USD (asi 315 korun s DPH)
U bezplatného balíčku se po půlhodině přehraje reklama a po jejím skončení je uživatel zařazen do fronty na pokračování relace.
U placených tarifů je důležité, že předplacené hodiny neexspirují a lze z n nich ukrajovat až do jejich vyčerpání. Pro příležitostné hraní si tak lze koupit například 50hodinový balíček a čerpat z něj celý rok.
Microsoft popisuje ceny v Insider programu jako „úvodní ceny při spuštění“, takže je možné, že po skončení testovacího kola dojde k jejich změně. Služba Cloud Playtime by měla být nasazena do ostrého provozu někdy v listopadu.
Příprava na streamování GTA 6?
Placené cloudové hraní přichází pravděpodobně z důvodu brzkého uvedení hry GTA 6 – Microsoft totiž získal práva k jejímu streamování, které bude pravděpodobně omezené pouze na konzole Xbox. V tuto chvíli máme potvrzené, že cloudové hraní GTA 6 nebude k dispozici na PC, a pravděpodobně ani ve webových prohlížečích a aplikacích.
Možnost hrát GTA 6 na konzolích Xbox z cloudu potěší nejen majitele starších konzolí Xbox One, ale také majitele novějších verzí, kteří neustále bojují s nedostatkem úložiště.