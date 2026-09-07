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Pár hodin měsíčně v ceně, delší čas za příplatek. Microsoft dramaticky omezuje cloudové hraní

Jakub Karásek
Jakub Karásek 7. 9. 12:00
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Ovladač herní konzole Xbox
  • Cloudové hraní her u Microsoftu již nebude neomezené
  • Redmondští zavádí limity, po jejich vyčerpání bude možné další hodiny dokoupit
  • V tarifu Game Pass Ultimate bude v ceně pouze 15 hodin měsíčně

Herní divize Microsoftu prochází velmi turbulentním obdobím. Redmondští v posledních letech nakoupili za velké peníze spoustu herních studií a rozšířili nabídku služeb, avšak nové hráče toto snažení nepřivedlo. Naopak, spoustu z nich odradilo několikanásobné zdražení konzolí Xbox a předplatného Game Pass. Microsoft se pod vedením nové šéfky herní divize snaží najít cestu, jak si udržet hráče, a zároveň jak zvýšit ziskovost, avšak zatím bez úspěchu. Situaci navíc zcela určitě nezachrání ani poslední oznámený krok – významné omezení cloudového hraní.

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Jen pár hodin cloudového hraní měsíčně

Cloudové hraní má nepochybně budoucnost, neboť funguje prakticky na jakémkoliv hardwaru bez nutnosti zaplňovat úložiště gigabajty dat – stačí mít jen dostatečně rychlé a stabilní připojení k internetu. Herní progres navíc není vázán na jedno zařízení, takže lze plynule přeskakovat mezi telefony, tablety, počítači nebo konzolemi a pokračovat v rozehrané hře.

Herní služba Xbox Game Pass Ultimate

V případě Microsoftu je cloudové hraní svázané s předplatným služby Game Pass, přičemž v rámci nejvyššího tarifu Ultimate je (zatím) zcela neomezené – předplatitelé mohou hrát hry z cloudu ve vysoké kvalitě a jak dlouho chtějí. Od listopadu se ale tato praxe změní – Microsoft cloudové hraní značně omezí, a to v závislosti na úrovni předplatného:

  • Game Pass Essential – 5 hodin cloudového hraní měsíčně v maximálním rozlišení Full HD
  • Game Pass Premium – 10 hodin cloudového hraní měsíčně v maximálním rozlišení Full HD
  • Game Pass Ultimate – 15 hodin cloudového hraní měsíčně v maximálním rozlišení 1440p

Pokud bude chtít hráč tyto časy prodloužit, bude mít možnost připlatit si. Ceny a podmínky ale Microsoft zatím nezveřejnil, učiní tak prý v listopadu.

V rozhovoru pro Xbox Wire Microsoft připustil, že zavedení limitů je významnou změnou, zejména pro ty hráče, kteří cloudové hraní využívají ve větší míře. (Negativně) ovlivněné mají být přibližně 4 procenta předplatitelů služby Game Pass. Důvod zavedení limitů je prostý – náklady na poskytování cloudového hraní rostou a okruh lidí, kteří této služby využívají, se rozšiřuje. Přechod na měsíční limity má pomoci udržet službu v chodu ve vysoké kvalitě, byť pro některé hráče se bude jednat o náklad navíc.

Microsoft také potvrdil, že cloudové hraní bude možné i bez předplatného Game Pass – hodiny cloudového hraní si bude moci koupit každý. Majitelé starších konzolí (např. Xbox One) tak budou moci využívat této služby k hraní her určených na nové konzole, aniž by museli být předplatiteli služby Game Pass.

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Autor článku Jakub Karásek
Jakub Karásek
Příznivec mobilních technologií, konvertibilních zařízení a bezdrátového nabíjení, fanoušek tvrdé hudby a milovník rychlé jízdy v motokárách, na kole a na lyžích.

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