Znáte Scrubmarine? Tohle je revoluční robot, který čistí trupy lodí

Podvodní robot bojuje s korýši a řasami rostoucími na trupu lodích

Biologické znečištění kýlu lodi zvyšuje její spotřebu

Modulární ponorné plavidlo Scrubmarine umí tento problém vyřešit pomocí kavitačního blastru

Biologické znečištění trupu námořních plavidel (biofouling) představuje významný problém pro námořní průmysl. Usazování organismů, jako jsou řasy, mlži a korýši, na trupu plavidla může vést k řadě nežádoucích následků. Nejčastěji dochází k poškození trupu, které může vést k jeho erozi. Problém biofoulingu může zapříčinit i zvýšení odporu lodi proti vodě až o 60 procent, což má za následek 40procentní nárůst spotřeby paliva čímž dochází ke zvýšení emisí oxidu uhličitého. Současné boje proti biologickému znečištění nejčastěji zahrnují ruční čištění trupu plavidla pod vodou, což je finančně nákladné.

Vzhledem k výše uvedeným nevýhodám je naléhavá potřeba inovativního a udržitelného řešení pro boj proti biologickému znečištění. Inovativní řešení společnosti ScrubMarine se snaží tyto problémy řešit autonomním čištěním pomocí ponorky ScrubMarine.

Scrubmarine: Modulární ponorné ROV pro čištění plavidel

Scrubmarine představuje řešení v boji proti biofoulingu, naléhavému problému námořního průmyslu. Jedná se o modulární ponorné dálkově ovládané vozidlo (ROV) s kompaktním designem, které je poháněné pěti tryskami, které mu propůjčují šest stupňů volnosti. Díky tomu se Scrubmarine může plynule pohybovat a rotovat ve všech třech osách (X, Y a Z), a tak snadno manévrovat i v komplexních prostorech lodních trupů.

Srdcem Scrubmarine je kavitační blaster, napájený tlakovou vodou z čerpadel. Blaster vytváří v kapalině mikroskopické bubliny, které se pod tlakem zhroutí sami do sebe (implodují) a uvolní do svého okolí energii. Tato energie efektivně odstraňuje biologické znečištění z povrchu plavidla, aniž by ho jakkoli poškodila. Scrubmarine se tak stává šetrnou a ekologickou alternativou k tradičním metodám čištění lodí, jako je ruční kartáčování nebo chemické ošetření. Navíc Scrubmarine pomáhá snížit spotřebu paliva a emise oxidu uhličitého, jelikož čistý trup lodi klade menší odpor vodě.

Společnost ScrubMarine se zavazuje k čistší a efektivnější budoucnosti námořní dopravy. To zdůraznil generální ředitel společnosti, pan Albertelli, ve svém prohlášení. Podvodní robot poháněný hlubokým učením (deep learning), který vznikl za podpory Heriot-Watt’s DeepTech LaunchPad, má potenciál výrazně ovlivnit budoucnost námořní dopravy.