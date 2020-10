Známe výbavu letošních iPhonů. Na nejmenší i největší si počkáme až do listopadu

Apple příští týden pořádá tiskovou konferenci, na které představí letošní řadu iPhonů 12 a patrně i nějaké další produkty. Pravděpodobně jich ale bude méně, než jsme očekávali, a na některé si počkáme o něco déle. Níže uvedené informace pocházejí od renomovaných informátorů Jona Prossera, Ice Universe a @Kang.

Začněme nejprve iPhony. Apple v příštím týdnu představí celkem 4 nové telefony – pokračovatele loňských tří modelů a k nim přihodí kompaktní iPhone 12 mini.

Původně se počítalo s tím, že iPhone 12 mini a základní iPhone 12 půjdou do prodeje v první vlně, zatímco na modely s přídomkem Pro si počkáme do listopadu, nyní se však karta částečně obrací – první vlna prodejů se bude údajně týkat iPhone 12 a 12 Pro, a v druhé listopadové vlně dorazí iPhone 12 mini a 12 Pro Max. Díky informátorovi @Kang máme také nové a poměrně podrobné informace o výbavě chystaných modelů.

Základní modely budou vybaveny 5,4“, resp. 6,1“ displeji nového typu, který Apple nazve Super Retina XDR. Zobrazovače má chránit zbrusu nová technologie ochranného skla, pravděpodobně se bude jednat o nedávno představený Gorilla Glass Victus.

Na zadní straně obou modelů bude „bydlet“ čtvercový fotomodul se dvěma čočkami – klasickou se světelností f/1.6 a širokoúhlou. Chybět nebude podpora funkcí Deep Fusion, Smart HDR 3. generace a také záznam nočních snímků. Záznam videa bude dostupný v kvalitě Dolby Vision.

iPhony 12 i 12 mini budou dostupné v černé, bílé, červené, modré a zelené barvě (stejně jako nové iPady Air), Apple bude tyto telefony nabízet v paměťových variantách 64, 128 a 256 GB.

iPhone 12 mini má jít do předobjednávek až 6. listopadu, přičemž k prvním majitelům se dostane 13. listopadu. Cena za základní konfiguraci s 64GB pamětí má začínat na 699 USD (asi 16 tisíc korun bez DPH).

iPhone 12 půjde do předprodeje příští pátek 16. října, samotný prodej se rozběhne o týden později 23. října. Cena za 64 GB variantu má být stanovena na 799 USD (asi 18 400 korun bez DPH).

Nové Super Retina XDR displeje dostanou i vybavenější iPhone 12 Pro a 12 Pro Max, v jejich případě se bude jednat o úhlopříčky 6,1“ a 6,7“. Apple bude tyto telefony nabízet v paměťových variantách 128, 256 a 512 GB, oproti základním iPhonům se budou dále lišit barvami (zlatá, stříbrná, grafitová a modrá) a zejména sestavou fotoaparátů.

Oba telefony dostanou tři čočky (základní, širokoúhlou a teleobjektiv), které bude ještě doprovázet speciální LiDAR senzor známý z posledních iPadů Pro. Parametry jednotlivých snímačů se budou mezi oběma telefony lišit – hlavní fotoaparát u iPhone 12 Pro Max má mít o 47% větší snímač (s 1,7 µm pixely) než iPhone 12 Pro. Jiný bude i teleobjektiv; iPhone 12 Pro nabídne 4× optické přiblížení (ohnisková vzdálenost 52 mm), iPhone 12 Pro Max pětinásobné (ohnisková vzdálenost 67 mm).

Menší iPhone 12 Pro půjde údajně do předobjednávek 16. října, k dispozici má být 23. října. Cena za 64 GB variantu má být stanovena na 999 USD (asi 23 tisíc korun bez DPH).

Větší iPhone 12 Pro má jít do předobjednávek až 6. listopadu, přičemž k prvním majitelům se dostane 13. listopadu. Cena za základní konfiguraci s 64GB pamětí má začínat na 1 099 USD (asi 25 300 korun bez DPH).

Všechny čtyři chystané iPhony mají nabídnout podporu sítí 5G, avšak prý pouze verze prodávané v USA budou mít podporu mmWawe, zbytek světa patrně dostane pouze 5G sub 6. Apple údajně chytá novou funkci Smart Data Mode, kdy bude podle potřeby přepínat mezi sítěmi 4G a 5G (vzhledem k datovým objemům a spotřebě energie).

U nových iPhonů také nebude chybět vylepšená technologie bezdrátového nabíjení, která by měla v názvu obsahovat legendární „MagSafe“. Spojení se speciální bezdrátovou nabíječkou bude zajištěno magneticky, díky čemuž má být zajištěna přesná centrace na nabíjecí podložce. Maximální nabíjecí výkon bude stanoven na 15 Wattů.

Here it is! Official iPhone 12 Pro chassis leak. Confirms mostly same camera with new LiDAR placement, flat sides, magnet cutouts & smart connector-like 5G antenna? This seems to confirm the 6.1 Pro model will get LiDAR too. October can't come soon enough. pic.twitter.com/YifSX7SWxh

Apple pravděpodobně bude chtít technologii bezdrátového nabíjení více „polidštit“ a podpořit prodej vlastních bezdrátových nabíječek, neboť klasický adaptér již v balení nových iPhonů nenajdeme. Stejně tak nebudou přítomná klasická kabelová sluchátka.

Na úterní tiskové konferenci bude kromě iPhonů představen i nový chytrý reproduktor HomePod Mini. Má se jednat o drobné zařízení s výškou 3,3“ (asi 8,38 cm) poháněné čipem Apple S5. Cena tohoto příslušenství má být stanovena na 99 USD (asi 2 300 korun bez DPH).

Informátor Jon Prosser také přidal nové informace o chystaných náhlavních sluchátkách AirPods Studio. Potvrzují se spekulace, že se s nimi nesetkáme v příštím týdnu, ale až později, patrně na listopadové tiskové konferenci.

AirPods Studio 🎧

The renders that I shared last month seem to be the luxury variant — made of leather/metal.

I’m being told they’ll retail for…. $599 😳

There will be another sport-like variant made of cheaper materials for $350.

They WILL NOT be at the October 13 event. https://t.co/awunRlGrD4 pic.twitter.com/le2cfmlC9P

— Jon Prosser (@jon_prosser) October 9, 2020