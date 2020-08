Note 20 Ultra v testu odolnosti. Kolik vydrží nové sklo Gorilla Glass Victus?

Před třemi týdny představila společnost Corning novou generaci ochranného skla Gorilla Glass. Namísto typického číselného označení použila jméno Victus a vylepšila jak odolnost vůči pádu, tak odolnost vůči poškrábání. Prvním smartphonem, který toto sklo používá, je Samsung Galaxy Note 20 Ultra, a právě ten se dostal do spárů youtubera JerryRigEverything.

Sklo zůstává sklem

I když jsme doufali, že nová „gorila“ ukáže na vyšší tvrdost, stále se jedná o pouhé tvrzené sklo. První škrábance se tak tradičně začaly objevovat po kontaktu s hrotem o tvrdost 6 podle Mohse. Corning pravděpodobně na skle provedl nějaké strukturální změny, ovšem na vnější odolnosti se nijak nepodepsaly. Naštěstí Samsung už od výroby lepí na sklo plastovou folii, která by měla první sérii škrábanců absorbovat. Ultrazvuková čtečka otisků prstů naštěstí bude fungovat i s několika škrábanci.

Test ohněm nedopadl pro Galaxy Note 20 Ultra nejlépe, černý flek se do jeho displeje vepsal napořád. Nutno však podotknout, že k obdobné situaci v běžném životě nikdy nedojde. To si spíš svůj telefon rozsednete, avšak v této oblasti ukázal Galaxy Note 20 Ultra nadstandardní odolnost. Galaxy Note 20 Ultra tak v klasickém odolnostním testu obstál a my budeme doufat, že příště generace Gorilla Glass už hrotům o tvrdost 6 odolá.