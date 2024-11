Známe přesné datum, kdy vyjde Android 16. Google si pořádně pospíší

Víme, kdy Google vypustí do světa finální verzi Androidu 16

Nový systém vyjde o tři měsíce dříve než letošní Android 15

Od příštího roku bude Android aktualizován dvakrát ročně

Google od příštího roku změní cyklus vydávání nových verzí Androidu. Namísto dosavadního schématu bude nejpoužívanější mobilní systém aktualizován dvakrát do roka – velké aktualizace budou přicházet v druhém čtvrtletí, ve čtvrtém kvartále pak budou chodit menší updaty. Android 16 tak můžeme očekávat už na jaře příštího roku, server Android Headlines dokonce vypátral přesné datum jeho vydání.

Android 16 vyjde ještě před letními prázdninami

Podle Android Headlines má Google v plánu vypustit finální Android 16 na konci jara, konkrétně 6. června. Uvolněn má být nejen zdrojový kód v rámci Android Open Source Programu (AOSP), ale současně i nová verze systému pro zařízení Pixel. Google dosud vydával novou hlavní verzi Androidu mezi srpnem a říjnem, posun o čtvrtletí dříve by mělo pomoci výrobcům zařízení nasazovat do letních a podzimních modelů „čerstvý“ operační systém. Je totiž obvyklé, že v září a říjnu přicházejí na trh nové telefony s rok starým Androidem, přestože novější verze je již na světě.

Podzimní verze má být svým významem menší než ta jarní, přesto bude obsahovat nová API a vyjde s novou sadou vývojářských nástrojů. Hlavním důvodem, proč chce Google vydávat nový Android dvakrát do roka, je podle Android Headlines umělá inteligence. Google chce do svého systému AI novinky nasazovat pružněji, stejně tak chce vývojářům častěji poskytovat nástroje, díky kterým budou moci nové AI funkce implementovat do svých aplikací.

Je zvykem, že Google představuje klíčové novinky nadcházejícího Androidu na květnové vývojářské konferenci I/O, a příští rok tomu pravděpodobně nebude jinak. Vlajkonošem Androidu 16 bude nepochybně jubilejní řada smartphonů Pixel 10, byť ještě před ní dostanou nový systém v rámci aktualizace starší zařízení. Teoreticky by si mohl Android 16 odbýt premiéru na chystaném smartphonu Pixel 9a, ovšem o něm se spekuluje, že bude představen už v březnu/dubnu, aby mohl konkurovat chystanému iPhonu SE.

