Známe datum vydání akční pecky Ghost of Tsushima. Cesta samuraje začne v červnu

Společnost Sony oznámila datum vydání očekáváné akční adventury Ghost of Tsushima od studia Sucker Punch. Titul, který vyjde exkluzivně na PS4, se dostane hráčům do rukou už 26. června. Fanoušky PlayStationu tak čeká pořádně nabitý závěr první poloviny roku – 10. dubna totiž vychází remake legendárního akčního RPG Final Fantasy VII, v květnu dorazí jedna z nejočekávanějších her letošního roku, The Last of Us Part II a červnový slot nově vyplňuje právě Ghost of Tsushima.

Společně s datem vydání jsme se dočkali také nové příběhové upoutávky, která se točí kolem protagonisty jménem Jin Sakai a několika dalších postav, s nimiž se v příběhu setkáme. Mezi cutscénami se občas mihne krátká ukázka hratelnosti v podobě soubojového systému či kradmého postupu. Hru vyvíjí studio Sucker Punch, které má na svědomí mimo jiné sérii Infamous.